Vereador de Itirapina não sabe quando poderá retornar do litoral: ‘rastro de destruição enorme’

Gabriel Gobbi (PSD) está em Boiçucanga, uma das áreas mais atingidas pelo temporal. Jornalista de Casa Branca, que está em Ubatuba, também adiou retorno até chuvas diminuírem e estradas serem liberadas. Moradores da região estão ilhados no Litoral Norte e não sabem quando poderão voltar

Turistas da região que estão no litoral norte de São Paulo não sabem quando poderão retornar para casa após a interdição das estradas, causada por deslizamentos e quedas de barreiras provocados pelo enorme temporal no fim de semana.

O vereador de Itirapina (SP) Gabriel Gobbi (PSDB) foi passar o carnaval com a namorada e amigos na praia de Boiçucanga, em São Sebastião (SP), uma das regiões mais afetadas pela tragédia.

“Um rastro de destruição enorme, desespero total, muita sujeita, muita lama, pessoas desabrigadas. Os mercados e postos de combustível estão totalmente lotados, realmente um caos”, relatou.

Ele chegou à praia na sexta para ficar até terça-feira, mas está ilhado desde domingo (19) e não sabe quando as estradas serão liberadas.

“Estamos apreensivos até porque não sabemos quando vão liberar as estradas, e quando vamos sair daqui para retornar para nossas casas”, disse.

Praia de Boiçucanga ficou cheia de galhos e restos de objetos após temporal

Gabriel Gobbi

As chuvas de sexta-feira (18) e sábado (19) no Litoral Norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até a tarde dessa segunda-feira, haviam sido confirmadas 37 mortes e dezenas de pessoas seguem desaparecidas.

Mais de 100 bombeiros trabalham em resgate de vítimas em São Sebastião e Ubatuba.

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Mais tempo em Ubatuba

O jornalista de Gabriel Perroni de Casa Branca também pretendia voltar do litoral na terça-feira, mas estendeu sua estadia em Ubatuba por conta dos riscos de pegar a estrada.

“As estradas não estão seguras, ainda tem previsão de chuva e a recomendação é não pegar a estrada por esses dias”, disse.

Ele contou que estava no centro quando a chuva começou e foi difícil conseguir se abrigar.

“Pegamos o início dessa chuva toda no centro da cidade, na hora decidimos voltar para casa porque estava muito forte, mas foi muito difícil chegar em casa, muitos pontos de alagamento, vários carros alagados.”

Segundo o jornalista, há vários pontos de deslizamento na rodovia Rio-Santos (BR-101).

Infográfico mostra fatores que contribuíram para concentração de chuva no Litoral Norte de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2023

Arte/g1

