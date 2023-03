Vereador deve assumir como deputado federal após Jhonatan de Jesus ser nomeado ministro do TCU

Gabriel Mota (Republicanos), de 40 anos, é administrador, MBA em Gestão de Pessoas e Empresarial, mestrando em Administração Pública e produtor rural. Vereador Gabriel Mota irá assumir o cargo de deputado federal

O vereador de Boa Vista Gabriel Mota (Republicanos) vai assumir como deputado federal após Jhonatan de Jesus deixar o cargo para ser ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo deputado estadual Gabriel Picanço (Republicanos), sogro do vereador.

Em 2022, Gabriel Mota foi candidato ao cargo de deputado federal, mas não se elegeu. Ele foi eleito como vereador em 2020, com 2.398 votos e foi o terceiro mais votado. Gabriel é o primeiro suplente do deputado federal com mais de 6.520 votos.

Durante a sessão na Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR), o deputado estadual Gabriel Picanço detalhou que Mota deve assumir como parlamentar federal na quarta-feira, às 14h.

“O Gabriel Mota, o Gabrielzinho como é popularmente conhecido, vai tomar posse amanhã às 14h da tarde lá no congresso nacional na vaga do deputado federal Jhonatan de Jesus que vai assumir um dos mais altos cargos da corte de contas do Brasil, que é um cargo no TCU. O Jhonatan renuncia hoje às 16h no horário de Roraima e o Gabriel renuncia às 8h o cargo de vereador”, disse.

Jhonatan assumirá vaga deixada pela ministra Ana Arraes, que se aposentou no ano passado. O cargo é vitalício, ou seja, o titular permanece na cadeira até atingir a idade prevista para aposentadoria, que é de 75 anos.

Além de vereador, Gabriel Mota, de 40 anos, é administrador, MBA em Gestão de Pessoas e Empresarial, mestrando em Administração Pública e produtor rural.

