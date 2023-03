Vereadora cassada após denunciar suposta saudação nazista vai à Justiça para reassumir mandato em SC

Maria Tereza Capra (PT) foi cassada em fevereiro em São Miguel do Oeste em um processo de quebra de decoro parlamentar. Maria Tereza Capra durante sustentação oral na Câmara de São Miguel do Oeste

Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste/Divulgação

A defesa de Maria Tereza Capra (PT), vereadora de São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense, que teve o mandato cassado em fevereiro, entrou com uma ação judicial para tentar recuperar o cargo. Até a noite desta quarta-feira (1º), não havia decisão da Justiça sobre o caso.

Capra foi cassada em 4 de fevereiro na Câmara de Vereadores por um processo de quebra de decoro parlamentar após se posicionar contra uma suposta saudação nazista no município.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O advogado de Capra, Sergio Graziano, afirmou que a defesa entrou com a ação na semana passada. “Os fatos que são narrados nas denúncias são absolutamente incapazes de corresponder a uma conduta que seja a ela [Capra] imputada como desonrosa de quebra de decoro”, afirmou Graziano.

A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste é a ré no processo. O g1 entrou em contato com o órgão e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

Cassação

A suposta saudação nazista foi feita durante um ato antidemocrático em 2 de novembro de 2022, após o segundo turno das eleições. Na manifestação, os presentes questionaram o resultado eleitoral, bloquearam uma rodovia e fizeram um gesto suspeito de ser uma saudação nazista.

Capra compartilhou nas redes imagens da ação e disse que o grupo fazia uma saudação nazista. Após a publicação, passou a ser alvo de ameaças e de cassação na câmara.

Vereadora de SC que denunciou suposta saudação nazista é cassada

Draga usada em alargamento de praia em SC carrega o mesmo que 200 caminhões de areia por viagem

Gasolina aumenta até R$ 0,80 em SC

Foram duas denúncias contra a ex-parlamentar. A primeira delas, denúncia nº 2929, acusa a vereadora de ter praticado “infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção pela Câmara Municipal de Vereadores” por ter utilizado sua rede social para “propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao Município de São Miguel do Oeste o crime de fazer saudação nazista e ser berço de célula neonazista”.

Já a denúncia nº 2957 traz dois fatos distintos. O primeiro cita manifestação ocorrida em 2 de novembro de 2022, em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

O segundo fato trata, de acordo com o legislativo municipal, da condenação da vereadora em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), pelo crime contra a lei de licitações. O processo fala na “contratação de shows artísticos sem o devido procedimento licitatório, na época em que exercia a função de secretária municipal de Cultura”.

O g1 SC não teve acesso ao processo citado pela denúncia.

A votação pela cassação levou cerca de nove horas, estendendo-se ao longo da madrugada. Ao final, terminou cassada por 10 votos contra um. Houve uma abstenção.

Durante a sessão extraordinária, a vereadora foi escoltada pela Polícia Federal. A determinação de segurança foi feita pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que incluiu a vereadora no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) por ameaças à integridade física. Ela passou a ser ameaçada após a publicação.

Investigação do gesto

O gesto citado pela vereadora foi alvo de investigação pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Porém, pouco mais de um mês após a abertura da investigação, o órgão entendeu que o sinal não se tratava de uma reprodução da saudação nazista.

“Em que pese o gesto realizado por algumas pessoas que participavam da manifestação possa ter sido (erroneamente, diga-se de passagem) interpretado como semelhante a saudação nazista ‘Sieg Heil’, a minuciosa e diligente investigação realizada pelos integrantes do GAECO Regional de São Miguel do Oeste não revelou qualquer indício no sentido de que os manifestantes praticaram, promoveram, induziram ou incitaram a discriminação ou preconceito de raça, nem tiveram a intenção de fazer apologia ao nazismo”, informou o órgão à época.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vito Califano