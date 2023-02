Vereadora com câncer volta ao trabalho e é homenageada pelos colegas em Boa Vista

Vereadora Tuti Lopes (PL) foi diagnosticada com câncer de ovário. Em novembro de 2022, ela se afastou temporariamente do trabalho para iniciar a quimioterapia. Vereadora foi homenageada durante volta à Câmara Municipal.

Reprodução/Instagram/tutilopesreserva/Beatriz Rocha

O retorno da vereadora de Boa Vista Tuti Lopes (PL) à Câmara Municipal de Boa Vista foi marcado por aplausos na manhã desta terça-feira (14). A parlamentar voltou ao trabalho após mais de três meses de afastamento por conta do diagnóstico e tratamento de um câncer. A vereadora ganhou as boas-vindas dos servidores da Casa.

“Eu prometi que não ia chorar e no primeiro passo eu já estou chorando. Gente, obrigada e vamos trabalhar. Obrigada pelas orações, obrigada por tudo, se eu estou aqui é porque Deus é misericordioso”, disse ela.

Tuti Lopes foi diagnosticada com câncer de ovário e se afastou temporariamente do trabalho em novembro do ano passado para iniciar a quimioterapia, um tratamento que causa a queda de cabelos.

Vereadora Tuti Lopes (PL) raspa os cabelos

Reprodução/Instagram/Tuti Lopes

À época, o prefeito Arthur Henrique (MDB) e os vereadores de Boa Vista rasparam a cabeça em apoio a vereadora. A ideia surgiu durante uma sessão no plenário da Câmara Municipal, onde os parlamentares conversavam sobre o estado de saúde da vereadora.

Na ocasião, alguns vereadores sugeriram raspar o cabelo em sinal de apoio a Tuti e pelo menos 15 parlamentares apoiaram a ideia.

No mesmo mês, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que raspou os cabelos. “Hoje eu raspei o cabelo. Raspei e continuo me achando bonita”, escreveu a vereadora na postagem.

Vereadora de RR diagnosticada com câncer raspa cabeça e pública momento na internet

Com os olhos marejados e ao som da canção “Conquistando o Impossível” da cantora gospel Jamily, Tuti apareceu sorrindo após raspar a cabeça. Ela escreveu que achava que a queda dos cabelos “seria o mais difícil do tratamento” (assista no vídeo acima).

“Me surpreendi, me renovei. Conheci minha cabeça, meu olhar, meus traços, minha alma forte, minha feminilidade”, destacou a vereadora à época.

A vereadora Maria Inês Maturano Lopes, a Tuti Lopes, foi eleita em 2020 com 1.363 votos, quando se candidatou pela primeira vez. Filha do deputado federal Édio Lopes (PL), a vereadora é advogada e também presidente do Partido Liberal (PL) Mulher de Roraima.

Vereadora foi recebida pelos servidores da Casa.

Reprodução/Instagram/tutilopesreserva

Vittorio Rienzo