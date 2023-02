Vereadora de Monte Santo perde o cargo após ser condenada por furto a posto de combustíveis

Perda do mandato ocorreu depois que suplente entrou com mandado de segurança pedindo para assumir o cargo. Suely Medrado (MDB) afirma que vai recorrer. Vereadora Suely Medrado perdeu mandato por condenação criminal

Reprodução/DivulgaCand

A Câmara de Vereadores de Monte Santo do Tocantins, na região central do estado, declarou a perda do mandato da vereadora Suely Medrado (MDB). A medida foi declarada na quarta-feira (15), durante uma sessão ordinária, porque a vereadora foi condenada por furto qualificado e não existe mais possibilidade de recurso no processo criminal.

A ex-vereadora afirmou ao g1 que teve o mandato tirado sem direito de contraditório e ampla defesa por questões políticas, pois não há incompatibilidade entre o cumprimento da pena e o exercício do mandato. Por fim, disse que vai recorrer.

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

A perda do mandato é uma consequência da condenação criminal prevista em lei. Além disso, também foi determinada pelo juiz Edimar de Paula, da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórios Cíveis de Paraíso do Tocantins, no julgamento de um mandado de segurança protocolado pelo suplente pedindo para assumir o cargo.

“Quanto aos efeitos políticos da condenação criminal transitada em julgado, o entendimento do STF é de que o parlamentar condenado perde o mandato independentemente de deliberação da casa legislativa, como consequência da suspensão de seus direitos políticos”, disse em trecho de decisão.

Suely Medrado foi condenada em 2016 a quatro anos e sete meses de prisão por furtar, junto com outra operadora de caixa, cerca de R$ 40 mil do posto de combustíveis onde trabalhavam. O processo transitou em julgado – quando não há mais possibilidade de recurso – ainda em 2020, no mesmo ano em que ela foi eleita.

LEIA TAMBÉM

Câmara de Vereadores de Palmas elege os membros das comissões permanentes; veja os nomes

Em meio a polêmica, Folha toma posse como presidente da Câmara de Palmas após decisão de Gilmar Mendes

A presidente da câmara de vereadores, Ana Lúcia Parente (PSC), afirmou que apenas cumpriu uma determinação judicial e que a declaração de perda dos direitos políticos da vereadora é automática.

“Acrescento que, o contraditório e a ampla defesa já foi devidamente concedido na esfera criminal, não podendo a Câmara de Vereadores à mingua de previsão constitucional federal, se reconhecer como competente para o processo e julgamento de manutenção de mandato de vereadora processada e julgada por crime comum”, disse.

Quem assumiu o cargo foi o suplente Genivaldo Barros (MDB).

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata