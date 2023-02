Vereadora Joana D’Arc registra Boletim de Ocorrência contra vereador Professor Negativo, em Presidente Prudente

Registro foi enquadrado pela Polícia Civil como não-criminal e foi realizado após a sessão ordinária da Câmara Municipal, na noite desta segunda-feira (13). A vereadora Joana D’Arc Patrício do Nascimento (PSB) registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o vereador José Alves da Silva Junior, o Professor Negativo (PODE), em Presidente Prudente (SP)

Reprodução/Redes sociais

A vereadora Joana D’Arc Patrício do Nascimento (PSB), de 69 anos, registrou um Boletim de Ocorrência contra o vereador José Alves da Silva Junior, conhecido popularmente como Professor Negativo (PODE), de 52 anos, após a sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP), na noite desta segunda-feira (13).

Conforme informações do registro policial, a vereadora foi até a Delegacia da Polícia Civil e informou que estava com seu veículo impedindo a saída do vereador Professor Negativo. Ele, por sua vez, teria “lhe dirigido a palavra bruscamente”.

Segundo Joana D’Arc, o vereador teria dito a seguinte frase: “”Tira esse carro daí, por que você não tira logo, caramba!?”.

Após o ocorrido, ela teria pedido para ele se acalmar, porém, Negativo continuou gritando.

A vereadora teve ajuda para retirar o veículo do local e, após o ocorrido, foi até a unidade policial. No local, sua pressão subiu e precisou passar por atendimento médico. Ela afirmou ainda que o vereador “sempre foi rude e trata-a com desdém”.

Em nota à TV Fronteira, o vereador Professor Negativo disse que foi surpreendido com a informação de que houve o registro de uma ocorrência na Polícia Civil contra ele. Negativo declarou que as informações prestadas não condizem com a realidade do ato e que outros vereadores presenciaram a situação e podem atestar que não houve insensibilidade e ofensa, “apenas mero dissabor”.

Já a vereadora Joana D’Arc preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

A Polícia Civil registrou o Boletim de Ocorrência como não-criminal.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo