Vereadora negra relata ameaças e racismo após se declarar contra cassação de parlamentar que denunciou suposta saudação nazista em SC

Ana Lúcia Martins (PT) já foi alvo de ataques e preconceito quando assumiu o mandato. Ela disse que registrou boletim de ocorrência e fez manifestação no Ministério Público do Distrito Federal. Vereadora negra de SC é ameaçada de morte e sofre ataques racistas

A vereadora Ana Lúcia Martins (PT), primeira parlamentar negra de Joinville, no Norte de Santa Catarina, relatou ter sofrido ameaças de morte e ataques racistas na sexta-feira (3), através do e-mail profissional.

No texto, supostamente assinado por um vereador (leia mais abaixo), ela é chamada de “macaca preta”.

As ofensas, relata Ana Lúcia, chegaram após ela se manifestar contra a cassação de Maria Tereza Capra, vereadora que denunciou suposta saudação nazista em São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense. Intimidações também foram direcionadas, no mesmo e-mail, contra a parlamentar cassada.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal, onde Ana Lúcia estava quando recebeu os ataques. Além disso, a parlamentar relatou que foi ao Ministério Público, onde fez uma manifestação para que o caso seja apurado.

Vereadora negra, Ana Lúcia, sofre ataques pela 2ª vez desde que assumiu cargo

A parlamentar foi ameaçada de morte pela segunda vez desde que assumiu o mandato, em 2020. Ela disse ao g1 SC que também vai procurar a polícia de Joinville na segunda-feira (6).

“Quero saber quem é essa pessoa por trás deste e-mail. Não iremos nos calar diante de ameaças, diante de violências como esta”, disse a vereadora.

A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Civil do Distrito Federal até a última atualização desta matéria.

Vereadora cassada

Maria Tereza Capra durante sustentação oral na Câmara de São Miguel do Oeste

Cassada na madrugada de sábado (4) na Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, por um processo de quebra de decoro por se posicionar contra uma suposta saudação nazista no município, a vereadora Maria Tereza disse que soube das intimidações direcionadas a ela no e-mail.

“Estou inserida no Programa de Proteção dos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos”, afirmou.

Também disse que “todas as medidas legais para que os autores sejam identificados e punidos” serão por ela adotadas.

E-mail assinado por vereador

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Ana Lúcia relata que o e-mail recebido por ela está assinado em nome do presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste.

No cargo, o vereador Vanirto Conrad foi procurado através de ligações telefônicas e mensagens, mas não se manifestou até a última atualização desta matéria. O parlamentar nega. Em nota, ele afirmou que, “se porventura existir, só pode ser fruto de invasão de minhas redes sociais ou de alguém que criou um e-mail falso em meu nome para criar um factoide político” (leia íntegra abaixo).

A Câmara de Vereadores de Joinville foi comunicada sobre os ataques. Em nota, a assessoria de imprensa confirmou que recebeu a informação das ameaças e falas racistas e disse que “O Poder Legislativo repudia todo e qualquer ato de discriminação e agressão” (leia íntegra abaixo).

O Legislativo de São Miguel do Oeste também foi procurado, mas não se manifestou oficialmente até a última atualização deste texto. Já a prefeitura se manifestou, porém, sem mencionar em qualquer momento os ataques contra as vereadoras (íntegra abaixo).

O que diz o vereador

Quero informar que jamais enviei tal e-mail, aliás nem conheço, e nunca tive nenhum contato com Ana Lúcia Martins, vereadora do PT de Joinville, que me acusa de tais fatos. Se esse e-mail porventura existir, só pode ser fruto de invasão de minhas redes sociais ou de alguém que criou um e-mail falso em meu nome para criar um factoide político. Informo que já registrei um Boletim de Ocorrência esperando que esta situação seja elucidada com a maior brevidade possível, e os responsáveis por estas notícias falsas sejam punidos na forma da lei.

O que diz a Câmara de Vereadores de Joinville

“A Câmara de Vereadores de Joinville recebeu a informação de que a Vereadora Ana Lúcia Martins foi vítima de ameaças e falas racistas, no último final de semana.

O poder Legislativo da Maior cidade de Santa Catarina repudia todo e qualquer ato de discriminação e agressão que a referida vereadora tenha sofrido e se solidariza com a mesma para os esclarecimentos devidos.

Por isso o Presidente da Câmara de Joinville, Diego Machado, colocou toda estrutura da casa à disposição para prestar o apoio necessário de forma irrestrita até a elucidação dos crimes praticados.”

O que diz a prefeitura de São Miguel do Oeste

São Miguel do Oeste foi construída por pessoas de várias descendências, credos e cores, tendo em comum o orgulho e amor por esta terra.

Aqui tem respeito, trabalho e união; valores que nos transformaram na oitava melhor cidade de pequeno porte do Brasil. Não somos, e jamais seremos, nazistas.

Reconhecemos a independência entre os poderes, e não ficaremos calados diante de ataques de quem sequer nos conhece, ou que usa da má-fé para tentar deturpar a realidade.

Não nos acovardaremos e nem aceitaremos gestos covardes.

A Justiça já reconheceu a inexistência de qualquer alusão ao crime de nazismo em manifestações aqui ocorridas, e confiamos que tratará com rigor aqueles que insistem em uma mentira para ofender nossas famílias.”

