Vereadores de Agudos abrem CEI para investigar cassação de registro e fechamento do Lar da Criança

Pedido de investigação foi protocolado pelo vereador Marcos Dias (PL) e avaliado na sessão desta segunda-feira (6). Comissão tem 90 dias para realização da investigação. Vereadores abrem CEI para investigar supostas irregularidades no Lar da Criança em Agudos

A Câmara dos Vereadores de Agudos (SP) aprovou a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar supostas irregularidades no Lar da Criança. O pedido da CEI foi protocolado pelo vereador Marcos Dias (PL) e avaliado na sessão desta segunda-feira (6).

Segundo apurado pela TV TEM, a investigação irá apurar os fatos que levaram a entidade a ter o seu registro cassado no Conselho Municipal de Assistência Social e o fechamento.

Votaram a favor pela abertura da CEI os vereadores André, Ledão, Juninho Artioli, Divan, Dr. Samuel Ferro, Kukão, Marcos Dias e Zezinho. Votaram contra a abertura do procedimento os vereadores Breve, Pedrinho e Joster.

Após a aprovação da abertura da CEI, foi realizado o sorteio dos vereadores que irão fazer parte da comissão, que ficou composta pelos vereadores Kukão, como presidente, Samuel Ferro, como relator, e vereador André Otaviani, como membro.

A comissão tem 90 dias para realização da investigação, prorrogáveis pelo mesmo período.

