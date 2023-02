vereadores-de-aracaju-retomam-trabalhos-legislativos

Durante a Sessão Especial, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), apresentou balanço do trabalho do Executivo Municipal neste terceiro ano de gestão. Também houve posse da professora Sonia Meire (PSOL). Vereadores de Aracaju retomam trabalhos

CMA/Reprodução

Os vereadores de Aracaju reiniciaram as atividades legislativas nesta quinta-feira (2,) no Plenário Vereador Abrahão Crispim da Câmara Municipal.

Durante a Sessão Especial, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), apresentou balanço do trabalho do Executivo Municipal neste terceiro ano de gestão. Também houve posse da professora Sonia Meire (PSOL), em substituição a Linda Brasil do mesmo partido, que renunciou para assumir o cargo de deputada estadual.

O período legislativo segue até 17 de julho. As sessões devem ser realizadas semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h. O quórum mínimo para iniciar é de um quarto dos membros, o que equivale a seis vereadores, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Nova Mesa Diretora

No dia 2 de janeiro tomou posse a Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Segundo a CMA, de forma inédita, em mais de 167 anos, o Parlamento Municipal está sendo conduzido por vereadores de primeiro mandato.

O vereador Ricardo Vasconcelos (Rede) ocupa o cargo de presidente da CMA, tendo, como vice-presidente, o vereador Fabiano Oliveira (PP); como 1º secretário, o vereador Eduardo Lima (Republicanos); como 2º secretário, o vereador Binho (PMN) e, como a 3ª secretária, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania).

Vito Califano