Vereadores de Guará, SP, viram réus por suspeita de ‘rachadinha’ na Câmara e seguem afastados

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz (Republicanos) e Arsênio Amaro Dias (Podemos), conhecido como Arroizão, estão afastados do cargo desde dezembro. Eles teriam ameaçado servidora comissionada de demissão caso não repassasse valor de empréstimo. Ronan Taffarel Ferreira da Cruz (Republicanos) e Arsênio Amaro Dias (Podemos), conhecido como Arroizão, são suspeitos de rachadinha em Guará, SP

A Justiça de Guará (SP) aceitou denúncia do Ministério Público (MP) contra os vereadores Ronan Taffarel Ferreira da Cruz (Republicanos) e Arsênio Amaro Dias (Podemos), conhecido como Arroizão, por suspeita de rachadinha. De acordo com a Promotoria, eles teriam exigido que uma funcionária comissionada da Câmara dos Vereadores fizesse um empréstimo e repassasse o dinheiro a eles em troca de mantê-la no cargo.

Com a decisão, os vereadores, que estavam afastados dos cargos desde dezembro de 2022, devem permanecer fora da função por mais 90 dias.

Eles também estão proibidos de frequentar o prédio da Câmara, de deixar a cidade sem autorização judicial e de manter qualquer tipo de contato com a servidora que denunciou o caso.

Procurado, o advogado Jailton Rodrigues da Silva, que defende o vereador Arroizão, disse que recebeu com naturalidade a denúncia e que o parlamentar colabora com a investigação. Silva está confiante que ao final dos autos as dúvidas serão esclarecidas e a inocência do vereador será comprovada.

O advogado já recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para que o parlamentar volte a exercer a função na Câmara.

A advogada de Taffarel, Cláudia Seixas, não comentou o assunto.

Ameaça de demissão

A denúncia contra os parlamentares foi feita ao Ministério Público no fim de 2022 pela servidora comissionada e por mais sete vereadores.

À Promotoria, ela contou que Taffarel e Arroizão exigiram parte dos vencimentos dela, por meio do repasse de empréstimo bancário que seria feito em benefício de Ronan, isso em troca de mantê-la no cargo em comissão que ocupava.

De acordo com o promotor de Justiça Túlio Rosa, eles aproveitaram da situação financeira vulnerável dela, que viu a renda cair após a morte do marido por Covid.

A exigência junto com a ameaça de demissão ocorreu no período da eleição para a Câmara Municipal, nos meses de novembro e dezembro, quando Arsênio era candidato.

Após a proposta, a funcionária gravou uma conversa envolvendo os dois parlamentares e apresentou-a ao presidente da Câmara, Flavio Roberto Chaude (MDB). O caso foi levado ao conhecimento de outros parlamentares e denunciado ao MP.

Em depoimento, o presidente da Câmara disse que presenciou Arsênio buscando a vítima, numa tentativa de se livrar de eventual responsabilização criminal, já que pretendia a eliminação do áudio que poderia comprometê-lo.

De acordo com a acusação, mensagens obtidas a partir do celular da servidora também demonstraram a situação de coação por parte dos parlamentares. Algumas das mensagens foram trocadas inclusive com o presidente da Câmara, a quem a vítima pedia socorro.

De acordo com o juiz Adriano Pugliesi Leite, da 1ª Vara de Guará, todos os indícios evidenciam o periculum libertatis, já que um dos parlamentares, diante do mau uso da função pública, ainda tentou dissuadir a vítima, visando justamente comprometer as investigações e a eventual aplicação da Lei Penal.

