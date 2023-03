Vereadores de Presidente Prudente aprovam projeto de lei e decreto legislativo durante sessão ordinária

Parlamentares também apreciaram contas do município referentes ao exercício de 2020, nesta segunda-feira (6). Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou um projetos de lei e um decreto legislativo nesta segunda-feira (6)

A Câmara de Presidente Prudente (SP) aprovou um projeto de lei e outro projeto de decreto legislativo, nesta segunda-feira (6).

Os parlamentares também apreciaram e aprovaram as contas do município referentes ao exercício de 2020. Durante sessão ordinária, os vereadores acompanharam o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Já no expediente com votação, foram deliberados 34 requerimentos de providências e de informações, cinco requerimentos de pesar, três moções e 45 requerimentos de congratulações.

No expediente sem votação e de leitura dos ofícios, no início da sessão, os vereadores encaminharam à Prefeitura 60 indicações de melhorias para bairros da cidade.

O Legislativo também apreciou e aprovou um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, que tramitam em sessão extraordinária realizada após o encerramento da sessão ordinária.

Além disso, ainda na sessão desta segunda-feira (6), foi realizada a entrega de Cartão de Prata para a Casa de Oração Para Todos os Povos, conforme requerimento nº 6.390/18, de autoria da vereadora Miriam Brandão (Patriota).

Veja o processo do Tribunal de Contas previsto na ordem do dia e a decisão do plenário:

Processo nº 0033557.989.20-3; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: Parecer às Contas do Município relativas ao Exercício de 2020. Aprovado em discussão única, mediante votação nominal.

Confira abaixo as disposições dos projetos que tramitaram em sessão ordinária e a decisão do plenário sobre cada uma das matérias:

Projeto de Lei nº 00819/18. Autor: Vereador Tiago Santos de Oliveira. Assunto: Inclui na Lei n.º 5.001, de 17 de dezembro de 1997, (Lei das Denominações), mais um item, nos seguintes termos: a atual Rua Seis (cód. 46248), localizada no bairro Garden Ville Residence, passa a denominar-se Rua “OSWALDO DE GALLES”. Aprovado em discussão única.

Projeto de Decreto Legislativo nº 00042/18. Autor: Vereador Enio Luiz Tenório Perrone. Assunto: Dispõe sobre a concessão do Título de “Cidadão Prudentino”, ao Excelentíssimo Senhor NEWTON CELSO ESPER, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade prudentina como empresário. Aprovado em discussão única.

Os trabalhos das sessões foram transmitidos ao vivo pelo canal da TV Câmara no Youtube, que ficam disponíveis após o encerramento.

