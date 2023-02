Vereadores discutem durante votação de aumento de salário de parlamentares e prefeito em Ribeirão Preto; VÍDEO

Bate-boca envolveu Ramon Faustino (PSOL), Igor Oliveira (MDB) e Franco Ferro (PRTB). Projeto de Lei foi aprovado por 19 a um na noite desta quinta-feira (23) e prevê reajuste de 49,14% nos valores brutos dos salários. Vereadores discutem durante votação de aumento de salário em Ribeirão Preto, SP

Os vereadores Ramon Faustino (PSOL), Igor Oliveira (MDB) e Franco Ferro (PRTB), presidente da Câmara de Ribeirão Preto (SP), discutiram durante a votação que aprovou o reajuste nos salários dos parlamentares, prefeito, vice e secretários na noite de quinta-feira (23).

O bate-boca ocorreu no momento em que Faustino usou o plenário para justificar o voto contrário ao texto enquanto populares vaiavam a aprovação (veja acima).

Ao justificar o voto contrário, Faustino defendeu que o projeto deveria ter sido mais discutido antes de ser votado e foi interrompido por Igor e Franco, que citaram que ele havia se comprometido a votar favorável ao aumento em dezembro.

“O vereador Igor Oliveira quis dizer que o vereador Ramon Faustino deu a palavra dele para todos os vereadores que ele ia votar a favor e hoje ele está se justificando aqui. Fica registrado aqui que o senhor vereador Ramon Faustino deu a sua palavra, entendeu? Então você seja homem”, disse Franco Ferro após o Igor Oliveira questionar Ramon.

“Respeite minha posição política porque fui eleito como todos os 22 vereadores, tá? Tenho direito a justificar meu voto. Respeita, presidente. ”, rebateu Ramon.

O Projeto de Lei 22/2023 foi o último a ser votado na ordem do dia da sessão de quinta-feira e recebeu 19 votos favoráveis e um contrário. As vereadoras Duda Hidalgo (PT) e Coletivo Judeti Zilli (PT) não votaram porque estão afastadas por problema de saúde.

O que dizem os vereadores

Em nota ao g1, Faustino disse que considera “lamentável a hostilidade e a violência, as interrupções a minha fala e ao meu direito de expressão e defesa de voto”.

Franco Ferro, por sua vez, disse que não houve discussão alguma e que apenas estava representando a posição dos demais vereadores, pois Ramon havia apalavrado com todos sobre o apoio ao projeto.

Igor Oliveira também foi procurado, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Vereadores aprovam aumento de salário de parlamentares, prefeito, vice e secretários em Ribeirão Preto

Reprodução/TV Câmara

Projeto de Lei

O projeto de lei proposto pela mesa diretora aumenta em quase 50% os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e dos próprios vereadores a partir de 1º de janeiro de 2025.

Agora, o projeto de lei vai para sanção ou veto do prefeito Duarte Nogueira (PSDB). Em nota, a prefeitura informou que não tem conhecimento do projeto.

O texto entrou em discussão na Casa de Leis ao ser protocolado há uma semana e cita reajuste de 35,56% mais a projeção de inflação de 5,79% em 2023, e de 4% em 2024.

De acordo com o texto aprovado, os novos salários brutos em Ribeirão Preto serão:

Prefeito: de R$ 23.054,20 para R$ 34.384,86 (reajuste de 49.14%)

Vice-prefeito e secretários municipais: de R$ 11.527,10 para R$ 17.192,43 (reajuste de 49,14%)

Vereadores: de R$ 13.809,95 para R$ 20.597,25 (reajuste de 49,14%)

De acordo com o último holerite, de janeiro de 2023, os salários líquidos, isto é, com desconto, são:

Prefeito: 17.051,93

Vice-prefeito e secretários municipais: mais de R$ 8 mil (varia de acordo com cada desconto)

Vereadores: 10.336,40

Não há como prever, no entanto, como ficarão os salários líquidos após o aumento por conta dos descontos.

Público acompanha votação de aumento de salários de vereadores, prefeito, vice e secretários em Ribeirão Preto

Samuel Santos/CBN Ribeirão Preto

Justificativa do projeto

O projeto de lei foi apresentado pela Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores durante sessão ordinária de quinta-feira (16).

Conforme a Constituição Federal, o reajuste dos valores precisa ser proposto e votado pela Câmara Municipal dos Vereadores e só pode ser autorizado para o próximo mandato, por isso a validade a partir de janeiro de 2025, que é quando assumem os novos eleitos.

Segundo a Mesa Diretora da Câmara, a justificativa é que o último reajuste foi autorizado em janeiro de 2016 e que a inflação acumulada desde a última revisão é de aproximadamente 45%, calculada pelos índices de preços Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com o texto, as remunerações dos cargos do poder Executivo estão “bem abaixo do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), definido como limite remuneratório no serviço público, por força de mandamento constitucional”.

Atualmente, cada ministro do STF recebe R$ 39,3 mil. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o reajuste parcelado de 18%, que vai elevar o valor para R$ 46,3 mil em fevereiro de 2025.

Já a remuneração dos vereadores, segundo o texto, “está bem abaixo do total recebido pelos deputados estaduais, cuja vinculação se baseia, exclusivamente, na parcela atinente ao subsídio do parlamentar da Assembleia Legislativa Estadual”.

O reajuste nos salários do alto escalão do Executivo impacta, ainda, os diretores superintendentes das autarquias municipais e os presidentes das empresas municipais, cujo controle acionário pertença ao município de Ribeirão Preto. O percentual, no entanto, está condicionado à lei e aos estatutos sociais.

Outro impacto está em servidores que recebem valores no teto, isto é, que não podem ganhar mais que o prefeito. Caso o salário do Chefe do Executivo aumente, o valor também vai subir para esse grupo.

Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto, SP

Cedoc/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

Vito Califano