Vereadores e servidores públicos de Ji-Paraná, RO, são investigados por lavagem de dinheiro e corrupção

Polícia Civil fez buscas nas residências dos investigados e na sede da Câmara de Vereadores do município. Ao todo, 14 medidas cautelares foram cumpridas. Operação Arauto, em Ji-Paraná (RO)

Rauã Araújo

Vereadores e servidores públicos de Ji-Paraná (RO), que se beneficiavam do dinheiro público e praticavam crimes como corrupção ativa, extorsão, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, foram alvos de uma operação da Polícia Civil, na manhã de sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava em um “verdadeiro contrabando legislativo”, já que trabalhava para aprovar projetos de lei municipal com a finalidade de “pagamento de precatórios”.

As investigações apontam que partes dos valores pagos aos advogados das ações eram repassados aos investigados e vereadores envolvidos.

Ao todo, 14 medidas cautelares, sendo quatro prisões temporárias, seis mandados de busca e apreensão e quatro afastamentos cautelares da função pública foram cumpridos.

As buscas foram feitas nas residências dos investigados e na sede da Câmara de Vereadores do município.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da DRACO, disse que “continuará trabalhando a fim de garantir a proteção ao patrimônio público e da nossa sociedade”.

