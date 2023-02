vereadores-votam-contra-afastamento-de-prefeito-de-tombos,-envolvido-em-atropelamento-de-jovem-no-interior-do-rj

Decreto solicitava que chefe do Executivo fosse afastado do cargo por 90 dias. Requerimento que pedia acionamento do Ministério Público também foi rejeitado. Sessão ordinária realizada na noite de terça-feira (14), em Tombos

A Câmara Municipal de Tombos, município da Zona da Mata mineira, votou contra o decreto que pedia pelo afastamento do prefeito Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério por 90 dias.

O chefe do Executivo envolveu-se em um acidente na RJ-220, no município de Porciúncula, que matou Bianca Maria Almeida Florindo, na tarde do dia 1º de fevereiro.

Na justificativa do requerimento 04/2023, os vereadores Vanderli Pereira Pinheiro e Marcelo do Couto Amado, pediam pelo afastamento do prefeito, uma vez que ele estaria veiculando informações inverídicas sobre os fatos.

Ainda conforme o pedido, ele teria procedido de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo no momento em que o mesmo, de posse do veículo da Prefeitura, de forma indevida, em horário incompatível com a utilização do veículo.

Durante a votação, quatro parlamentares votaram contra, dois a favor e outros dois preferiram se abster.

Tiago Dalpério, prefeito de Tombos

Um requerimento também pedia acionamento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para investigação administrativa e criminal, mas a solicitação também foi negada pela Casa.

Na mesma sessão, foi lida a resposta do prefeito ao ofício em que cobrava respostas sobre o uso do carro oficial do município. Segundo ele, a viagem foi a serviço do Executivo para compra de peças agrícolas.

O atropelamento

Bianca Maria Almeida Florindo, de 28 anos, morreu após ser atropelada, no Noroeste Fluminense, por uma caminhonete dirigida pelo prefeito Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, de 39 anos.

Ela chegou a ser levada para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Militar na RJ-220, entre os municípios de Porciúncula e Natividade, distante a aproximadamente 20 km de Tombos.

No mesmo dia, o prefeito participou a participar de uma sessão na Câmara Municipal de Tombos. Ele compôs a mesa 18 minutos depois do começo da reunião, iniciada às 19h.

Bianca Maria Almeida Florindo morreu atropelada na quarta-feira (1º)

