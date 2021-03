Guendalina Tavassi si è scontrata in un ristorante con una donna, Giorgia, famosa per aver partecipato a Uomini e Donne e presunta amante di suo marito Umberto. Per la ex gieffina il periodo non è dei migliori. Ultimamente il suo cellulare è stato hackerato e sono stati diffusi sul web video e foto hot della donna diventati virali. Oggi torna al centro del gossip italiano a causa di un accesissimo litigio avuto in un ristorante. Si dice che le due donne, dopo varie offese, siano arrivate alle mani, che i clienti del locale siano rimasti allibiti e che sono dovuti intervenire gli amici presenti per calmare la situazione.

A lanciare lo scoop, Amedeo Venza, che dopo aver ricevuto varie segnalazioni ha contattato telefonicamente Umberto D’Aponte. Ma vediamo cosa è accaduto nel dettaglio. Guendalina Tavassi si reca al ristorante con degli amici. Li incontra Giorgia, sorella del corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano e anche lei ex corteggiatrice del dayting show di Maria de Filippi. L’ex gieffina comincia dal primo momento a offendere e insultare l’altra donna, che a un certo punto reagisce. Le due arrivano alle mani e se non fosse stato per il pronto intervento delle altre persone a pranzo con loro avrebbero continuato a lungo.

Ma perché tutta questa rabbia nei confronti di Giorgia? Si dice che sia a causa di un tradimento. Il matrimonio tra Guendalina Tavassi e Umberto è sempre stato sponsorizzato come pieno d’amore e rispetto. I due sono stati più volte ospiti da Barbara D’Urso e hanno sempre mostrato di amarsi alla follia. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Giorgia probabilmente ha avuto dei rapporti intimi proprio con Umberto. Ma come si è giustificato l’uomo davanti alle domande insistenti di Amedeo Venza? Ha confermato il litigio della ex gieffina al ristorante ma ha anche affermato che la causa scatenante non è assolutamente il tradimento.

Guendalina Tavassi, ex gieffina tradita dal marito Umberto?

Intanto degli indizi sono apparsi sul profilo Instagram di Guendalina Tavassi. In un breve video, cancellato poco dopo, la ex gieffina si trova in una stanza col marito ed esclama “Ragazzi sono scioccata”. Poco dopo compare un’altra storia: “Vorrei solo risvegliarmi da questo incubo”. Parlando con i suoi follower, Guendalina Tavassi ha fatto un paragone con una tazza del water. “Secondo voi la verità viene sempre a galla o no? Pensavo tipo al bagno. Quando vai al bagno, se ne fai poca va giù, ma se ne fai tanta tanta tanta il water si ottura e mer** esce fuori, giusto?”.

Tra i follower della ex gieffina, non mancano quelli convinti che sia tutto uno scherzo, messo in atto da Guendalina Tavassi col semplice scopo di far parlare di se. Il matrimonio con Umberto è troppo saldo per essere messo in discussione da un momento all’altro. I due sono convolati a nozze nel 2013 e dal loro matrimonio sono nati due bambini: Chloe e Salvatore che hanno tre anni di differenza. Da un’altra relazione, quella con Remo Nicolini, la donna aveva avuto un’altra figlia, Gaia ormai adolescente. L’influencer romana ha sempre mostrato ai suoi follower l’immenso amore per i tre figli e per suo marito. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

