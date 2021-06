“Vergognati”, l’attacco a Tommaso Zorzi, vacanza rovinata: cosa è successo

Il noto influencer ed il fidanzato Stanziani sono stati attaccati brutalmente ad un noto evento canoro, il video è già virale.

La coppia composta dal vincitore dell’ultima edizione del “GF Vip” Tommaso Zorzi e il ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani è ormai sulla bocca di tutti.

Una relazione uscita allo scoperto che il noto influencer non era più in grado di nascondere alla stampa e ai suoi fan sui social.

In questi giorni i due si trovano presso la Tenuta Centoporte a Giurdignano in provincia di Lecce per trascorrere la prima vacanza insieme e assistere anche all’evento “Battiti Live” condotto dall’amica Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Li vediamo insieme nelle stories di Zorzi mentre trascorrono momenti di serenità di coppia nei resort di lusso in cui si trovano ma le foto ed i video poi proseguono anche nella serata di ieri direttamente insieme con alcuni dei volti presenti proprio sul palco dell’evento musicale.

Zorzi non ci sta e replica a bruciapelo: i fan sono con lui

Nelle stories Instagram del giovane milanese troviamo Annalisa, Aka7Even e Elodie, alcuni dei volti noti presenti all’evento “Battiti Live”.

Ovviamente la serata di ieri è stata anche l’occasione per scherzare e divertirsi insieme, cosa che ha fatto anche il fidanzato Stanziani.

In un filmato vediamo infatti il giovane che balla in maniera gaia di fronte all’obiettivo di Zorzi ma di sottofondo si sente nitidamente la voce di qualcuno che li insulta: “Perché sono tutti finoc***?”

Tommaso non esita a replicare ai fan che gli segnalano la cosa in direct.

Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan.

Non ha peli sulla lingua l’influencer ma ha deciso per diplomazia di non cercare lo scontro diretto, ha preferito risparmiarsi liti pubbliche di fronte a tante persone. Un ottimo esempio per la sua community.