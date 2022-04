Verissimo, Albano Carrisi mai visto così “Non accetto … “

Albano Carrisi è stato protagonista di una toccante e interessante intervista rilasciata nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Ebbene, il noto cantante di Cellino San Marco sembra abbia affrontato tanti argomenti, a cominciare dal mancato matrimonio con Loredana Lecciso a finire alla guerra in Ucraina. Ad un certo punto avrebbe fatto una confessione davvero molto interessante, mostrandosi anche piuttosto addolorato. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

Albano Carrisi, la toccante intervista del cantante di Cellino San Marco

Albano è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo, quella andata in onda domenica 10 aprile 2022. Ebbene, il cantante sembra che ad un certo punto abbia raccontato di aver ospitato nella sua tenuta una mamma ucraina insieme al figlio di 7 anni e poi ancora due giovani di 14 e 18 anni. E’ stato un racconto piuttosto toccante ed anche lo stesso Albano è apparso piuttosto in difficoltà e addolorato, tanto da non riuscire quasi a parlare.

Il cantante ospita una famiglia ucraina, il racconto e la tristezza

Un dettaglio davvero incredibile quello raccontato da Albano, il quale sembra aver detto che quando il bambino è entrato nella sua tenuta, aveva gli occhi neri dalla stanchezza. “Non accetto questa cosa da essere umano. Quando vedo quello che sta succedendo mi sento male”. Queste le parole di Albano, il quale ha anche commentato la possibile guerra nucleare. “Caro Putin sarebbe la fine per tutti“, ha commentato il cantante.

E sullo sfogo di Romina Power?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ad un certo punto poi Albano avrebbe anche affrontato un altro argomento. Il cantante di Cellino avrebbe così commentato lo sfogo di Romina di qualche giorno fa. Pare che l’ex moglie di Albano sia apparsa piuttosto arrabbiata con i media che a distanza di tanto tempo continuano ad associarla all’ex marito. Anche Albano sembra aver detto di essere abbastanza stanco. “E’ una sofferenza”.

Le mancate nozze con Loredana Lecciso, la confessione dell’artista

E sulle mancate nozze con Loredana Lecciso? “L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, ha commentato Albano facendo ben intendere di non avere assolutamente nessuna intenzione di sposare la sua compagna.