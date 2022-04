verissimo,-anna-pettinelli-diretta-sulla-sua-vita-di-coppia:-“non-va-…”

Così come ogni settimana ecco che anche ieri sono arrivati i nuovi appuntamenti con Verissimo e tra i vari ospiti in studio vi è stata anche la celebre professoressa di Amici ovvero Anna Pettinelli che tra i vari argomenti affrontati ha parlato anche della sua vita privata raccontando di essere in crisi con il fidanzato Stefano Andrea Macchi al quale è legata sentimentalmente da otto anni. La confessione è arrivata in seguito ad una domanda rivolta alla professoressa proprio dalla conduttrice Silvia Toffanin. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Anna Pettinelli ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Anna Pettinelli è una delle insegnanti di Amici e insieme alla compagna di squadra Veronica Peparini è stata ospite di Verissimo. Nel corso dell’intervista sono stati affrontati vari argomenti, e nello specifico proprio la Toffanin ha chiesto alla professoressa di canto “L’amore come va?”. Una domanda molto particolare alla quale la Pettinelli ha risposto con molta sincerità spiazzando tutti. “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”. Le sue parole hanno spiazzato i presenti e soprattutto la conduttrice che è rimasta in silenzio e ha preferito non rivolgere più alcuna domanda alla donna che a sua volta ha affermato “Non va bene per niente”.

Chi è Stefano Andrea Macchi e cosa sapere sul fidanzato di Anna Pettinelli

Ma esattamente, chi è Stefano Andrea Macchi? A tale domanda è possibile rispondere affermando che quando si parla di Stefano Andrea Macchi si fa nello specifico riferimento ad un doppiatore molto conosciuto in Italia ma non solo, anche nell’Europa dell’Est. E questo grazie all’eccellente conoscenza della lingua croata. Molti sono i film, ma anche i telefilm, a cui l’uomo ha prestato la sua voce. E tra questi è possibile citare Il trono di spade, Covert Affairs, Ghost-Rider-Spirito di vendetta ecc.

L’amore tra Anna Pettinelli e il compagno Stefano Andrea Macchi

La professoressa di Amici Anna Pettinelli e il doppiatore Stefano Andrea Macchi sono sentimentalmente legati da molti anni, e di preciso da ben otto anni. I due sono diventati particolarmente noti al pubblico, come coppia, grazie alla partecipazione nel 2019 alla celebre trasmissione di Canale 5 Temptation Island alla quale hanno preso parte per mettere alla prova il proprio amore. Tra i due vi è una differenza d’età abbastanza importante, ed infatti mentre la Pettinelli ha ben 65 anni ecco che il compagno ne ha qualcuno in meno, e di preciso 47.