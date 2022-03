verissimo,-barbara-d’urso-ospite,-silvia-toffanin-le-fa-una-domanda-e-la-d’urso:-“non-intendo-parlarne”,-gelo-in-studio

Barbara D’Urso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso fine settimana e pare che ad un certo punto in studio si sia vissuto un attimo di tensione. Ma per quale motivo? Il tutto sarebbe accaduto proprio durante la chiacchierata tra la conduttrice Silvia e l’ospite, Barbara che la prossima settimana tra l’altro inizierà una nuova avventura a La pupa e il secchione.

Barbara D’Urso ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Nel corso dell’intervista che ha rilasciato nel salotto di Silvia, la conduttrice sembra aver parlato inevitabilmente del suo lavoro, ma anche della sua vita privata. Sappiamo bene che Barbara D’Urso in diverse situazione ha dimostrato di essere particolarmente riservata ed ha fatto intendere di non essere felice di parlare del suo privato. Ma cosa è accaduto ad un certo punto?

Momenti di tensione in studio dopo il rumors riportato dalla Toffanin

La conduttrice di Verissimo ha ospitato nel suo salotto Barbara D’Urso. Durante l’intervista, poi, Silvia pare che abbia in qualche modo annunciato un rumors che in questi giorni pare stia prendendo sempre più piede. Si dice che la D’Urso stia diventando nonna, ma la conduttrice non sembra abbia svelato nulla al riguardo. “Sai che è uscita la notizia quindi non potevo non chiedertelo. Però non hai detto no. Auguri! Sarai una nonna super. Hai la faccia da nonna oggi, da nonnina felice. Questo è un grande complimento“. Queste le parole di Silvia.

Barbara D’Urso sta per diventare nonna? La conduttrice non dice nulla al riguardo

“Non parlo dei miei figli”, avrebbe riferito da D’Urso che non sembra abbia confermato ne tanto meno smentito questa notizia. Ad ogni modo, uno dei figli di Barbara sembrerebbe sia in attesa di un bambino, o almeno queste sono le voci che girano al momento sul web. “Sì la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice di Pomeriggio 5 proprio nel salotto di Silvia Toffanin. Nonostante il silenzio tombale della D’Urso, Silvia avrebbe continuato ammettendo di aver capito dall’espressione di Barbara che questa notizia possa essere vera e che la conduttrice potrebbe davvero diventare nonna molto presto.