Verissimo, Barù al veleno contro Jessica: “Basta , non ce la faccio più …”

Jessica Selassiè è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 6. Come abbiamo avuto modo di vedere, all’interno della casa più spiata d’Italia sembra che Jessica avesse in qualche modo tentato di avvicinare Barù ma sostanzialmente il loro rapporto non è mai decollato. La speranza per Jessica pare fosse quella di poter in qualche modo conoscere meglio Barù fuori dalla casa e quindi lontano dalle telecamere o almeno così lui pare le avesse fatto intendere. Questo però non è accaduto e le speranze che Jessica nutriva si sono del tutto affievolite soprattutto dopo l’intervista rilasciata dal nipote di Costantino della Gherardesca a Verissimo. Sembra che effettivamente l’ex gieffino in quella circostanza sia stato piuttosto chiaro e abbia detto di vedere Jessica soltanto come un’amica e non come fidanzata. Da quel momento la vincitrice del reality ha fatto un gesto davvero eclatante.

Jessica Selassiè, dopo le parole di Barù a Verissimo fa un gesto eclatante

Ebbene, Jessica Selassié dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia sembra abbia ben capito che il suo rapporto con Barù non potrà essere che quello costruito all’interno del programma. Lei aveva sperato che le cose potessero cambiare una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, ma effettivamente così non è andata. Inoltre, nelle scorse ore Barù sembra aver rilasciato un’ intervista piuttosto interessante a Verissimo esprimendo ciò che effettivamente aveva già detto in diverse altre occasioni. “Amica sì, fidanzata no. Punto”. Insomma un concetto piuttosto chiaro quello ribadito nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso sabato 9 aprile.

Barù conferma “Amica si, fidanzata no”, le parole a Verissimo

Sembra che però le dichiarazioni del nipote di Costantino della Gherardesca abbiano in qualche modo fatto infuriare Jessica che dopo aver ascoltato le parole dell’ex gieffino ha voluto definitivamente tagliare ogni tipo di rapporto con lui. Così nelle scorse ore Jessica ha smesso di seguire su Instagram l’ex gieffino proprio per cercare di mandare un segnale piuttosto forte. Questo quanto hanno fatto sapere alcuni attenti utenti del web che andando a guardare sul profilo di Jess, tra le persone che lei segue non spunta più il profilo a nome di Barulino.

Barù non ricambia il gesto di Jess

Al momento però Barù non sembra aver ricambiato il gesto di Jessica. “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”. Queste le parole dichiarate da Barù nel salotto di Verissimo parlando proprio di Jessica.