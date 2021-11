verissimo,-francesco-renga-dice-di-ambra:-“io-e-lei-siamo-…”,-la-toffanin-resta-a-bocca-aperta

Ieri, sabato 6 novembre è andata in onda un’altra una puntata di Verissimo condotta, come al solito, da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che ha intervistato Silvia Toffanin, c’è stato anche Francesco Renga che si è molto raccontato mettendo a nudo anche i suoi sentimenti per la ex moglie, Ambra Angiolini.

Ambra, ultimamente, è stata presa di mira dal tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia che le ha consegnato, per tramite dell’inviato storico Valerio Staffelli, il Tapiro d’oro per la fine della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Tale consegna ha scatenato una bufera.

.

Francesco Renga parla a Silvia Toffanin del rapporto che ha con l’ex moglie Ambra

Francesco Renga ha detto alla Toffanin: “Quando finisce una grande storia d’amore è sempre una sconfitta. Il senso di colpa per i figli è pericoloso”.

E poi: “Adesso sono in una fase creativa. Sto lavorando a un album dopo tanto tempo. Mia figlia mi dà le indicazioni giuste, ma io le do retta troppo tardi. Sui capelli lunghi dice ‘Hai 53 anni, basta’”. Poi Francesco Renga, che è anche giudice a All togheter now, il programma condotto da Michelle Hunziker ha detto: “Com’è lavorare con la Hunziker? Il sentimento per Michelle sfiora l’amore. Il suo sorriso in prove ci aiuta molto”.

E poi dei suoi figli ha detto: “Guardare mio figlio in motorino mi fa capire mio padre. Alla fine ,siamo quello che i nostri genitori sono stati per noi. Jolanda sta per diventare maggiorenne e so che per allora avrò perso anche quel briciolo di autorità, Ambra è molto più brava di me… Io, Ambra e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, ma i meccanismi sono cambiati. Credo che la cosa più bella e rispettosa sia il rispetto dei ruoli e della felicità altrui. Se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro. Non è stato naturale arrivarci, sarei ipocrita a non dirlo, ma all’inizio ci sono stati attriti. Quando finisce una grande storia d’amore è sempre una sconfitta e poi devi ricostruire togliendo il fuoco e la passione. La cosa più pericolosa è il senso di colpa gigantesco verso i figli che ti porta ad assecondare troppo”.

Francesco Renga commenta il tatuaggio di Ambra e della figlia Jolanda

Qualche giorno fa Ambra ha postato sui social una foto del tatuaggio che ha fatto insieme alla figlia Jolanda: si tratta di un tatuaggio che ha senso solo se le loro due braccia sono vicine e la scritta è “per sempre”.

Francesco Renga lo ha commentatocosì: “Vabbè”.