verissimo,-katia-ricciarelli-senza-freni-su-pippo-baudo:-“ho-paura-che-lui-…”

Katia Ricciarelli, ovvero la nota cantante lirica ed ex gieffina è stata protagonista della puntata di Verissimo dello scorso 27 marzo. La cantante lirica si è concessa così una intervista davvero esclusiva nel salotto di Silvia Toffanin ed ha raccontato tanto della sua vita privata ed ha anche svelato qualche dettaglio sull’ultima esperienza televisiva fatta all’interno del Grande Fratello vip. Ad ogni modo, sembra che Katia abbia parlato del rapporto con il suo ex marito Pippo Baudo, con il quale però pare che le cose ultimamente non vadano molto bene. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico Katia?

Katia RIcciarelli ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Katia Ricciarelli è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso 27 marzo e sembra aver parlato tanto della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, la cantante lirica avrebbe anche parlato del rapporto con il suo ex marito Pippo Baudo, il quale sembra non abbia gradito la sua partecipazione al reality. Ad un certo punto infatti, Silvia Toffanin pare abbia chiesto alla Ricciarelli se Pippo l’avesse chiamata quando è uscita dalla casa. La risposta di Katia Ricciarelli non è tardata ad arrivare ed è stata piuttosto chiara.

La cantante lirica parla del suo rapporto con Pippo Baudo

“Pippo ti ha chiamato adesso che sei uscita?”, ha chiesto Silvia.“No, non credo che fosse tanto d’accordo…ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo” . Queste ancora le parole di Katia nel rispondere alla Toffanin.“Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno”, ha aggiunto ancora la cantante lirica. Ad ogni modo, nonostante queste parole non sembra che effettivamente tra Katia e Pippo Baudo non ci sia proprio un tipo di rapporto visto che la stessa ha raccontato di averlo incontrato recentemente all’Arena di Verona.

Pippo non contento della partecipazione di Katia al Gf vip

I due pare che abbiano preso parte ad uno spettacolo ovvero l’opera lirica La Traviata e pare siano stati seduti vicini e si siano anche salutati in modo tanto affettuoso. Questo ovviamente prima che iniziasse Katia la sua avventura al Grande Fratello. “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo” , ha aggiunto Katia sorridendo. “Ma perchè hai paura del suo giudizio?”, avrebbe chiesto la Toffanin. A queste parole Katia avrebbe risposto “No!Perchè io faccio quello che voglio”.