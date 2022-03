verissimo,-le-sorelle-valli-ospiti-di-silvia-toffanin-e-il-web-insorge:-ludovica-risponde-a-tono

Una nuova, divertente ma anche emozionante puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 12 marzo 2022, nel corso della quale sono state ospiti le sorelle Valli. E quindi Beatrice, Ludovica ed Eleonora. Ed ecco che proprio dopo la messa in onda della puntata la minore delle sorelle Valli ovvero Ludovica è intervenuta sui social per rispondere alle critiche di alcuni followers.

Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli ospiti di Verissimo

Molti sono i followers che sui social ormai da tanti anni amano seguire con affetto e costanza le sorelle Valli e quindi Beatrice, Ludovica ed Eleonora. E che nella giornata di ieri hanno avuto il piacere di vederle in televisione. Allo stesso tempo però la loro presenza nel programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ha scatenato parecchie polemiche . E nello specifico sono stati tanti coloro che hanno affidato i propri pensieri ai social e rivolto delle critiche alle sorelle Valli.

Le critiche dei telespettatori alle sorelle Valli

Attraverso l’account Instagram di Verissimo è stata resa nota la partecipazione delle sorelle Valli alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Ed ecco che proprio sotto tale post sono stati molti coloro che hanno scritto il proprio pensiero utilizzando delle parole poco carine nei confronti delle tre ragazze, ed in particolar modo nei confronti delle sorelle Eleonora e Ludovica. Secondo molti utenti infatti è proprio grazie a Beatrice che le sorelle hanno potuto raggiungere la notorietà. E nello specifico vi è stato chi ha criticato la presenza di Eleonora Valli in televisione in quanto, a differenza delle sorelle più piccole, non ha mai partecipato a nessun programma televisivo.

La risposta di Ludovica alle critiche dei telespettatori

Ad intervenire sulla questione rispondendo ad uno dei commenti di critica è stata proprio Ludovica Valli. La giovane al commento di un utente che ha scritto “Devono ringraziare Beatrice soprattutto Eleonora” ha risposto “Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da ‘seconda casa’ per qualche anno”. Ludovica ha poi proseguito “Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social o almeno non era il suo mezzo di ‘lavoro’ dato che faceva altro. A volte si fa più bella figura a rimanere in silenzio”.

Ludovica Valli difende la sorella Eleonora

A coloro che hanno criticato la presenza di Eleonora Valli in trasmissione Ludovica ha invece risposto “Il suo profilo è super positivo, ha tantissime cose da raccontare. Magari fossero tutti così i profili degli influencer”.