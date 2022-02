verissimo,-michelle-hunziker-ospite-di-silvia-toffanin-crea-qualche-problema-e-la-toffanin-dice-senza-freni-“mi-sta-…”

Anche nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti presenti in studio anche la bellissima e simpaticissima Michelle Hunziker che si è lasciata intervistare dall’amica e collega Silvia Toffanin. Ad un certo punto però sarebbe accaduto qualcosa che ha fatto sorridere e di cui si sta ancora parlando. Ma esattamente, che cosa? Facciamo un po’ di chiarezza.

Michelle Hunziker ospite di Verissimo rompe un bicchiere

Quella andata in onda nel pomeriggio di ieri è stata una puntata molto speciale di Verissimo. Tra i vari ospiti della puntata in questione anche la celebre conduttrice televisiva Michelle Hunziker pronta a tornare in tv con il suo nuovo programma Michelle Impossibile di cui ha parlato nel corso della lunga intervista rilasciata alla Toffanin. Ad un certo punto però, proprio durante la puntata in questione, la Hunziker ha involontariamente rotto un bicchiere. Vicino ad ogni ospite viene infatti disposto un tavolino con sopra una caraffa con dentro dell’acqua e un bicchiere. Ed ecco che proprio nel momento in cui la celebre conduttrice stava versando dell’acqua all’interno del bicchiere ecco che questo non solo le è scivolato dalle mani ma è caduto per terra rompendosi in mille pezzi.

La reazione di Silvia Toffanin

Michelle Hunziker si è subito mostrata molto imbarazzata per quanto accaduto. Ed infatti avrebbe ad un certo punto affermato “Ho fatto un disastro! Posso pulire?”. Parole alle quali la Toffanin sembrerebbe aver risposto “Mi sta distruggendo lo studio”. La conduttrice si è poi rivolta alla collega invitandola a sedersi e concludendo “Dopo puliamo”. Diversi sono stati gli argomenti affrontati nel corso dell’intervista come ad esempio il prossimo arrivo in tv della bella Michelle con il programma Michelle Impossible al quale prenderanno parte tanti ospiti. E tra questi anche la stessa Silvia Toffanin.

Il dolce pensiero di Michelle per le sue figlie

Michelle Hunziker si è raccontata per bene nel corso dell’intervista affrontando tanti argomenti diversi tra loro. La conduttrice ha infatti parlato della carriera ma anche della vita privata, ed in particolare della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Alla Hunziker è stato poi fatto vedere un video le cui protagoniste erano proprio le sue figlie. E’ stato a tal proposito che la conduttrice, che ha quasi sfiorato il pianto, ha dichiarato “Con le bambine mi metti a dura prova. Perché loro sono proprio la nostra vita. Quando hai figli ti rendi conto che non c’è niente di più importante. Il resto è risolvibile, basta che stiano bene loro”.