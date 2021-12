verissimo,-pier-silvio-berlusconi-va-dalla-toffanin-“volevo-…”

Puntata speciale quella di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che da quest’anno va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio sempre su Canale 5. La puntata di ieri è iniziata in modo del tutto originale e Silvia Toffanin prima di dare il via alle interviste, ha voluto fare gli auguri ad una persona speciale.

Verissimo, puntata speciale con un messaggio particolare di Silvia Toffanin

Ieri era il compleanno di Maria De Filippi grande amica di Silvia Toffanin. “Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi“. Queste le parole di Silvia, con le quali ha aperto così la puntata di Verissimo. È stato un bel gesto quello di Silvia per la grande Maria De Filippi che come tutti sappiamo è considerata la regina di Canale 5 che ha compiuto per 60 anni.

Tanti auguri a Maria De Filippi, gli auguri speciali di Verissimo

“Oggi è il suo compleanno e questo Maria è il nostro regalo per te”. Questo ancora quanto aggiunto da Silvia Toffanin che ha mandato poi in onda un video omaggio alla grande carriera di Maria De Filippi e quelli che sono stati i programmi di grande successo da lei condotti.”Buon compleanno Maria. Ma le sorprese non sono finite. Perché ora ci sono gli auguri speciali di una persona che per ruolo rappresenta il cuore di Mediaset”. Queste poi le parole espresse sempre dalla conduttrice al termine del video.

Interviene PierSilvio Berlusconi, gli auguri speciali del manager alla conduttrice

Subito dopo è apparso PierSilvio Berlusconi il quale ha voluto fare personalmente e pubblicamente gli auguri alla conduttrice che ha raggiunto un importante traguardo. ovvero quello dei 60 anni.”Oggi non è solo un giorno speciale per te ma anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana. Tu hai inventato un modo nuovo di fare televisione“. Queste ancora le parole di Berlusconi, il quale ha concluso il suo intervento dicendo “Io e te ci capiamo, abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è speciale”. Insomma, una puntata davvero speciale quella di Verissimo ed un pensiero molto bello e emozionate per la regina di Canale 5 che sicuramente sarà stata molto felice di questo.