Verissimo, Pierpaolo ospite della Toffanin lancia una frecciata al veleno alla Venier: “Lì ho fatto …”

Nel corso delle scorse settimane è stato uno dei protagonisti di Domenica In ma all’improvviso qualcosa sembrerebbe essere cambiato ed infatti proprio ieri, domenica 13 marzo 2022, una sua intervista è andata in onda su Canale 5 all’interno della trasmissione condotta da Silvia Toffanin ovvero ‘Verissimo’. Di chi stiamo parlando? Dell’ex velino di Striscia La Notizia ed ex concorrente del GF Vip 5 Pierpaolo Pretelli le cui parole pronunciate proprio all’inizio dell’intervista sono sembrate a molti una chiara e dura frecciata rivolta alla Rai e alla Venier.

L’esperienza di Pierpaolo Pretelli in Rai

Pierpaolo Pretelli nel corso dei mesi scorsi è stato uno dei protagonisti di Domenica In. Proprio all’interno della celebre trasmissione condotta da Mara Venier ha dimostrato di essere simpatico e capace, tanto che la stessa conduttrice aveva deciso di affidargli uno spazio tutto suo, e di preciso un quiz musicale che però non sembrerebbe essere riuscito ad ottenere il consenso del pubblico. Forse proprio per tale motivo non sembrerebbe essere stato più confermato lasciando nel dubbio moltissimi telespettatori che puntata dopo puntata hanno notato sempre di più la sua assenza. Ed ecco che proprio nella giornata di ieri Pierpaolo è tornato in televisione ma questa volta non su Rai 1 ma su Canale 5.

L’ex gieffino ospite di Verissimo lancia una frecciata alla Rai e alla Venier?

“Un ragazzo dal grande talento e un superpapà sempre più innamorato della sua Giulia“. Queste le parole con cui Pierpaolo Pretelli è stato presentato al pubblico di Canale 5. Ed ecco che proprio subito dopo il suo ingresso all’interno dello studio di Verissimo il giovane sembrerebbe aver pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciata rivolta alla Rai e alla Venier. “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”, queste esattamente le parole espresse da Pierpaolo che hanno un po’ spiazzato i telespettatori. Parole che a molti sono sembrate un modo per definire più nuova e giovanile la rete Mediaset e un po’ più antica invece la Rai. Forse l’ex gieffino non ha apprezzato il modo in cui sembrerebbe essere stato allontanato dalla celebre trasmissione Rai della domenica?

L’amore per il figlio Leonardo e per la fidanzata Giulia

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Verissimo Pierpaolo ha poi parlato del grande amore per il figlio Leonardo e per la fidanzata Giulia. E nello specifico ha rivelato che proprio il figlio lo ha reso un uomo in quanto lo ha fatto crescere e responsabilizzare. Pierpaolo ha poi parlato del suo rapporto di coppia con Giulia e del desiderio di diventare genitori dopo che entrambi si saranno sistemati a livello professionale.