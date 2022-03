verissimo,-rudy-zerbi-lancia-la-bomba:-“io-e-alessandra-celentano-abbiamo-avuto-una-storia”-e-lei:-“sono-anni-che-…”

E’ andata in onda nella serata di ieri, sabato 26 marzo 2022, la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Ed ecco che poche ore prima sempre su Canale 5 era andata in onda una nuova puntata di Verissimo, nel corso della quale sono stati ospiti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E proprio quest’ultimo ad un certo punto ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ospiti di Verissimo

Così come ogni settimana ecco che anche nella giornata di ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo insieme a Silvia Toffanin. I due, in diretta dallo studio di Amici, sono apparsi davvero molto complici e proprio per tale motivo Silvia Toffanin ad un certo punto non ha potuto fare a meno di farlo notare. Alle parole della conduttrice però Rudy Zerbi ha risposto in un modo che nessuno si aspettava lasciando quindi tutti senza parole. “Pochi sanno che ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, siamo quasi mezzi parenti”, queste esattamente le sue parole.

La replica della maestra Alessandra Celentano alle parole del collega

Le parole espresse da Rudy Zerbi hanno lasciato spiazzati un po’ tutti, compresa la conduttrice che rivolgendosi alla maestra Celentano le ha poi chiesto come abbia conosciuto Zerbi. Alla domanda della conduttrice la maestra ha risposto spiegando di aver conosciuto il noto conduttore radiofonico molti anni fa grazie alla prima moglie di Zerbi, oggi ex moglie. E proprio alle parole della Celentano l’insegnante di canto della nota scuola di Canale 5 ha risposto “E’ diventata ex perché io e lei abbiamo avuto una storia”. Parole alle quali l’insegnante di danza classica ha replicato “Per fortuna mia non è così”.

La rivelazione di Alessandra Celentano su Zerbi

Nel corso dell’intervista si è poi parlato dell’esibizione della scorsa settimana dei due insegnanti. Esibizione che ha fatto divertire tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa, e nel corso della quale ad un certo punto Zerbi ha dato un bacio in bocca alla collega. Un colpo di scena incredibile che non era previsto e a proposito del quale Zerbi ha lasciato intendere che a cercare il bacio sia stata proprio la celebre insegnante di danza. La Celentano però davanti a tali parole non è rimasta in silenzio, anzi al contrario ha subito così replicato “Sono anni che le prova tutte! Lui è un marpione”.