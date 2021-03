Verissimo, Silvia Toffanin mai vista così, accoglie l’ospite con una battuta al veleno e l’atmosfera diventa gelida

Silvia Toffanin è una grandissima professionista e il suo pubblico, ogni sabato pomeriggio, la segue con tantissimo affetto e l’appuntamento con Verissimo è imperdibile per tanti che negli anni non hanno mai perso una puntata. Silvia Toffanin ha un’eleganza innata e il suo garbo e la sua delicatezza, nel trattare le interviste più delicate o scomode le è riconosciuto da tutti. Infatti, gli ospiti da lei vanno sempre volentieri perchè sa mettere tutti a suo agio e si immedesima nelle situazioni, quelle che l’ospite racconta, quelle che confida spesso per la prima volta in tv.

Gli ospiti scelgono la Toffanin per confidare segreti scomodi

Sono tanti i personaggi famosi che decidono di andare da lei per confidare momenti difficili della propria vita come nel caso di Valeria Marini che andò da lei e per la prima volta raccontò che la mamma era stata truffata e che aveva interrotto per un lungo periodo i rapporti anche con lei perché si vergognava di ciò che aveva subito. Oppure, Valeria Graci che è andata ospite dalla Toffanin e, per la prima volta, ha raccontato della violenza verbale subìta dal compagno e che è tanto terribile e devastante quanto quella fisica.

A Verissimo ospite Rosalinda Cannavò a cui la Toffanin dice subita con una battuta velenosa: “Noi abbiamo fatto tante interviste insieme, tutte un po’ farlocche”

Ieri, sabato 6 marzo ospite da Silvia Toffanin a Verissimo è andata Rosalinda Cannavò da pochissimo uscita dalla casa del grande fratello.

Silvia Toffanin, sempre molto schietta e sincera le ha detto: “È come se questa fosse la tua prima intervista da me, le altre erano tutte farlocche”, sottolineando che le altre erano tutte basate sulle bugie e la Cannavò, decisamente imbarazzata, ha fatto un cenno di assenso con la testa e ha spiegato che le storie d’amore che lei aveva raccontato, quelle con Massimiliano Morra e Gabriel Garko erano storie inesistenti: “Lo sapevano soltanto la mia famiglia e il mio ex ragazzo, che mi è stato accanto e ha continuato a stare con me. Di quegli anni ho tanti ricordi bellissimi perché non rinnego ciò che mi ha permesso di fare grandi successi e di essere qui oggi, ma anche tanti ricordi pesanti e un po’ brutti, che mi hanno fatto cadere nell’anoressia”.

E poi ha continuato dicendo che le bugie che era costretta a raccontare “mi hanno fatto tanto male. Già anni fa parlando della mia anoressia ti dissi che volevo sparire in quel momento, addirittura morire”.

E poi ha anche detto che seguiva “consigli e persone sbagliate che non volevano il mio bene. Mi sentivo completamente sola e poco accettata per com’ero in questo ambiente”.