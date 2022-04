verissimo,-silvia-toffanin-risponde-a-tono-a-floriana-secondi-e-la-zittisce

Floriana Secondi la conosciamo tutti per essere l’ex gieffina che ha vinto l’edizione del reality, il Grande fratello, quale ha preso parte ormai tanti anni fa. Sappiamo anche che in queste ultime settimane, è stata una naufraga, avendo preso parte all’Isola dei famosi. Sin dall’inizio della sua avventura al reality di Canale 5, sembra che abbia tanto fatto parlare di se. E’ stata parecchio polemica all’interno del reality ed ha avuto modo di discutere e litigare in modo anche piuttosto pungente con diversi naufraghi. Poi è arrivata l’eliminazione. Nella giornata di sabato, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e pare che abbia parlato di questa avventura in Honduras, svelando dei retroscena molto interessanti. Ma cosa ha dichiarato?

Floriana Secondi ospite a Verissimo parla della sua esperienza all’Isola dei famosi

Floriana Secondi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e sembra che inevitabilmente abbia parlato della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5. Floriana pare che abbia confessato di essersi pentita di aver preso parte all’Isola dei famosi, nonostante comunque per diversi anni abbia sperato di poter entrare a far parte del cast. La stessa Ilary Blasi ha sottolineato proprio questo aspetto sin dall’inizio del reality, dicendo che Floriana negli anni precedenti le avesse chiesto di poter far parte del cast del suo reality.

La confessione dell’ex naufraga

Nel salotto di Silvia Toffanin, sembra che Floriana abbia fatto una confessione, ovvero sembra aver ammesso di aver effettivamente sbagliato tanto in queste settimane di permanenza sull’Isola dei famosi. Floriana ha sottolineato il fatto di esserci rimasta male per il fatto che in puntata, non venissero elencate tutte le azioni da lei compiute in settimana sull’Isola, come ad esempio cercare la legna per il fuoco o pescare del pesce per tutti. “Mi aspettavo si vedesse nelle puntate in Palapa“, avrebbe detto Floriana. A quel punto però, Silvia avrebbe risposto “Volevi essere celebrata? Eh ma hai sbagliato programma, dovevi andare allo Show dei record”. Una frase detta con ironia da Silvia ma che di certo non è passata inosservata ai telespettatori a casa che l’hanno vista come una frecciatina ed anche molto pungente.“Ho capito i miei sbagli. Mi sono persa in questa Isola, mi sono preoccupata troppo degli altri, dei loro escamotage, e ho perso di vista l’obiettivo. Non ho cercato più di essere quello che volevo, notavo quello che facevano gli altri. Questa è stata la mia brutta figura, speravo che a 44 anni sarei riuscita a gestire questo aspetto”. Queste ancora le parole dell’ex naufraga.

Anche il figlio non ha gradito il percorso della madre al reality, poi lei chiede scusa

A non essere felice del suo percorso all’Isola sembra sia stato anche il figlio, Domiziano. “Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni. Ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Sono stata criticata tantissimo. Lui è molto critico con me, è il mio giudice. Mio figlio è il mio opposto, è calmo e pensa tanto prima di agire. Mi ha detto che potevo fare meglio, che voleva vincessi io. Il mio compagno mi ha fatta nera”. Poi Floriana sul finire della sua intervista sembra abbia voluto chiedere scusa alla produzione del reality.