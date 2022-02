verissimo,-silvia-toffanin-una-furia-contro-alex-belli-ospite-in-studio:-“basta-…”

Nella giornata di ieri, sabato 5 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e sembra che Silvia Toffanin tra i tanti ospiti abbia ospitato in studio proprio lui, Alex Belli. L’intervista all’ex gieffino è stata piuttosto intensa e sembra che ad un certo punto Silvia sia scesa in campo piuttosto agguerrita. L’attore era stato già ospite di Silvia Toffanin insieme a Delia Duran nelle scorse settimane e pare che già in quell’occasione la conduttrice avesse fatto intendere di non essere proprio d’accordo con lui per il comportamento tenuto all’interno della casa. Anche in questo caso, la Toffanin è stata spiegata contro l’ex gieffino che non ha fatto altro che ripetere le stesse frasi che ripete da diversi mesi ormai. Ma cosa è accaduto?

Verissimo, Silvia Toffanin ospita Alex Belli in studio

Ebbene, nel pomeriggio di ieri sabato 5 febbraio 2022 Alex Belli è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice sembra che ad un certo punto sia sbottata contro l’attore che pare abbia continuato a ripetere sempre le stesse frasi che ormai tutti noi conosciamo a memoria. “Qui con Delia, sembravate riappacificati”, ha dichiarato la Toffanin che già all’inizio dell’intervista aveva dichiarato che non si sarebbe risparmiata.

Intervista scoppiettante all’ex gieffino, Silvia Toffanin non si risparmia

“Stavamo mettendo un pò di cose in ordine. Lei è altalenante”, avrebbe replicato Alex. “Aveva anche detto che non sarebbe mai entrata in Casa e ora è dentro”, avrebbe aggiunto la conduttrice. Ed ancora Silvia Toffanin sembra che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante dicendo ancora “Cioè, lei cambia idea in base a con chi sta. Le sue amiche dentro la Casa dicono che è plagiata da te”. A quel punto Alex non ha potuto fare altro che difendersi. Poi sono stati mandati in onda dei video su questa storia che è nata in questi mesi e che ha visto protagonisti Alex, Soleil Sorge e Delia Duran.

La conduttrice sbotta contro Alex e lo mette alle strette

Dopo questo video, ecco che la Toffanin sarebbe sbottata dicendo “Mi è venuto il nervoso a guardare il filmato, vuoi chiarire?”. Queste parole sarebbero state pronunciate dopo che l’attore continuava a ribadire che con Soleil c’è soltanto una semplice amicizia. “Con Soleil non voglio costruire niente e lei con me uguale”, avrebbe tuonato l’attore. A quel punto però la conduttrice avrebbe aggiunto “Ma tu sei innamorato di questa Soleil o no?”. A quel punto l’attore avrebbe iniziato a cambiare discorso, ma Silvia lo avrebbe messo alle strette “Dimmi si o no, basta!”.Alex però avrebbe continuato a cambiare discorso. “Ma perché non dici che hai tradito Delia? Te lo dico: continui a far brutta figura, lo dico per te. Dici il contrario di tutto”, avrebbe aggiunto la conduttrice. Parole alle quali Belli avrebbe tentato di rispondere dicendo sempre le stesse cose.“Ma hai detto tu che c’è stata complicità erotica, basta!. Ma vedi che dici sempre le stesse cose?”. Queste le parole di Silvia, che poi ha chiesto che cosa preveda adesso “Il suo storytelling“. “Ho cercato di sottrarmi, ora esco di scena“, avrebbe detto Alex, il quale ha aggiunto che di certo lunedì sarà presente in studio perché lo prevede il contratto, ma da venerdì le cose potrebbero cambiare.