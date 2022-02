verissimo,-sonia-bruganelli-fa-un-gesto-nei-confronti-di-adriana-volpe-e-lascia-tutti-a-bocca-aperta

Così come ogni settimana ecco che anche nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed emozionante puntata di Verissimo. Stiamo parlando del celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin all’interno del quale vengono ospitati puntata dopo puntata diversi personaggi dello spettacolo che con le loro interviste divertono, ma allo stesso tempo emozionano, i telespettatori. Ospiti della puntata di ieri le due opinioniste del Grande Fratello Vip ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che ad un certo punto hanno tanto sorpreso i telespettatori. Ma, come mai?

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ospiti di Verissimo

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ormai da circa cinque mesi condividono il ruolo di opinioniste all’interno del celebre reality show di Canale 5 ovvero il Grande Fratello Vip. Nel corso dei mesi non sono sempre andate d’accordo anzi in più occasioni hanno litigato dimostrando di non essere per nulla amiche. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo hanno invece dimostrato il contrario, e nello specifico in tale occasione le due donne sono apparse più vicine e complici lasciando tutti senza parole.

Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: “Mi sta venendo un po’ la pelle d’oca”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non erano fisicamente presenti nello studio di Verissimo ma si trovavano in collegamento da Roma, e nello specifico dallo studio del GF Vip. La Toffanin ad un certo punto dell’intervista rivolgendosi alle due donne ha chiesto “Avete delle cose in comune sull’essere mamma? Almeno in quello”. Domanda alla quale la moglie di Paolo Bonolis ha risposto “Bhè credo di si. Io l’ho vista in apprensione quando Gisele, mentre lei lavorava, aveva dei problemi di salute. Così come lei ha visto più volte me con Silvia. Diciamo che su quello insomma ci capiamo. Non si vede ma mi sta venendo un po’ la pelle d’oca perché quelle sono cose intoccabili”. La Bruganelli ha poi concluso sostenendo di aver conosciuto la figlia di Adriana quando era piccola e ha concluso sostenendo che proprio Gisele è una fantastica ragazzina.

Le belle parole di Adriana Volpe per la collega

“Questa è la Sonia che mi emoziona, che io sto conoscendo. Non so perchè, lei crede che far vedere questo lato ruvido la contraddistingua. Ma in realtà lei è quello che abbiamo visto adesso. E’ affettuosa, dolce, e ci sono persone che la conoscono in quel modo”. La Volpe ha poi concluso affermando di aver visto più volte la collega con gli occhi lucidi durante le varie puntate del reality anche se faceva di tutto per non farlo vedere. Le sue parole hanno molto commosso Sonia Bruganelli che senza pensarci nemmeno un attimo si è subito alzata dalla sedia e, commossa, ha abbracciato la collega.

Il pensiero su Alex Belli e sui possibili vincitori del reality show

La conduttrice ha poi chiesto alla Bruganelli il suo pensiero su colui che viene definito il protagonista di questa sesta edizione del GF Vip ovvero Alex Belli. “Io penso che dopo tanti anni, in cui ci ha provato in tutti i modi, finalmente è arrivato l’anno suo. Per cui ovvio che lui faccia qualsiasi cosa e ci sta. Però credo che insomma, un pochino stia in ‘overacting’ lui”. L’opinionista ha concluso augurandosi che Alex prenda la compagna Delia per mano e la porti a casa. La Bruganelli ha inoltre affermato di avere il desiderio che a vincere sia Soleil ma probabilmente, sempre secondo l’opinionista, a vincere sarà Lulù. Secondo la Volpe invece i vincitori sono tre ovvero Delia, Soleil e Alex.