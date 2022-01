verissimo,-tina-e-gemma-non-smettono-di-litigare,-silvia-toffanin-perde-la-pazienza-“ma-come-…”

Ogni settimana, il sabato e la domenica, vanno in onda su Canale 5 due imperdibili appuntamenti con Verissimo. Stiamo nello specifico parlando del programma televisivo Mediaset condotto da Silvia Toffanin e all’interno del quale vengono ospitati sempre nuovi personaggi del mondo della televisione, musica, cinema ecc. Due delle protagoniste di una delle puntate di questa settimana sono state Gemma Galgani e Tina Cipollari che anche in questo caso non hanno perso l’occasione di scontrarsi. Il tutto davanti ad una Toffanin incredula.

Tina e Gemma litigano anche a Verissimo

Chi segue Uomini e Donne conosce sicuramente Gemma Galgani e Tina Cipollari ma soprattutto sa perfettamente quello che è il ‘rapporto’ che ad oggi lega le due donne. La celebre opinionista e la dama del trono over non riescono proprio ad andare d’accordo e puntata dopo puntata trovano sempre il modo e il motivo per arrivare allo scontro, in alcuni casi anche piuttosto duro. Quello che però in tanti non si aspettavano è che le due donne potessero litigare anche in un contesto diverso. E di preciso davanti alle telecamere di Verissimo dove sono state ospiti, anche se a distanza, di Silvia Toffanin.

I motivi dello scontro tra l’opinionista e la dama del trono over

I motivi per cui Tina e Gemma litigano sono sempre gli stessi. Nello specifico Tina, parlando con la Toffanin, avrebbe ancora una volta espresso il suo pensiero sulla Galgani sostenendo che la scelta della donna di ricorrere alla chirurgia estetica sia legata semplicemente al desiderio di piacere di più agli uomini. Gemma invece da parte sua ha sempre negato questa teoria e ha continuato a sostenere di averlo fatto per piacere a se stessa. Inoltre secondo la Galgani sarebbe colpa di Tina se le sue storie d’amore non finiscono bene in quanto con il suo modo di fare farebbe scappare i suoi corteggiatori.

Silvia Toffanin pensa a Maria De Filippi : “Ma come fa”

Le due donne hanno poi continuato a scontrarsi e ad accusarsi a vicenda e ad un certo punto Tina infastidita dal fatto che la Galgani le parlasse di sopra avrebbe dichiarato “Se continua così sono costretta ad abbandonare lo studio. Se continua a dire queste cavolate io mi alzo e me ne vado”. Ma la Galgani non ha smesso di parlare fino a quando si è rivelato necessari l’intervento della presentatrice. Ad un certo punto la Toffanin, stupita dal fatto che le due donne non abbiano mai smesso di litigare, avrebbe dichiarato “Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggio con voi. Alla sera le scoppia la testa, mamma mia”. La conduttrice ha poi provato a concludere l’intervista chiedendo alle due donne di scambiarsi un abbraccio. Una richiesta negata da entrambe e a seguito della quale la Toffanin avrebbe affermato “Sto sudando”.