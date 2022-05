I vermicelli con crema di asparagi, pecorino e pinoli, è un primo piatto cremosissimo, dal sapore intenso e avvolgente, il tutto reso irresistibile dalla croccantezza dei pinoli tostati. Ottimo primo piatto facile da preparare, ovviamente potete scegliere il formato di pasta che più preferite e arricchire con salsiccia, guanciale e/o pancetta, per una versione di terra, oppure con gamberetti, seppioline e calamaretti per una versione di mare, Qualsiasi sia la vostra scelta il successo sarà assicurato. Di seguito la mia ricetta per preparare questo veloce e gustoso primo piatto.

Ingredienti:

200 gr di vermicelli

350 gr di asparagi

Olio evo

50 gr Pecorino romano grattugiato

Pinoli

Prezzemolo

1 spicchio d’aglio

Procedimento:

Per preparare i vermicelli con crema di asparagi, pecorino e pinoli, iniziate ad eliminare la parte legnosa degli asparagi, lavateli e separate le punte dal gambo.

Lessate i gambi per cinque minuti, in abbondate acqua salata. Colateli e metteteli del bicchiere del mixer, insieme alle foglie del prezzemolo, e un filo d’olio evo, frullate fino ad ottenere una crema.

Mettete un filo d’olio evo in una capiente padella, soffriggete velocemente lo spicchio d’aglio ed eliminatelo, unite le punte degli asparagi e cuocetele per tre minuti, unite la crema e mescolate.

Tostate velocemente i pinoli in una padella antiaderente e mettete da parte.

Cuocete al dente la pasta, colatela direttamente nella padella con la crema e le punte degli asparagi,

amalgamate, unite anche il pecorino grattugiato e se occorre un poco d’acqua di cottura della pasta.

Amalgamate, impiattate, completate il piatto con i pinoli tostati, servite e gustate caldi.

L’articolo Vermicelli con crema di asparagi, pecorino e pinoli proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.