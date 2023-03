Verona, accoltella la moglie e fugge in pigiama e ciabatte: è caccia all’uomo

By

Verona, 30 marzo 2023 – Tentato femminicidio questa mattina 30 marzo all’alba. La violenza al culmine di una lite tra marito e moglie si è consumata in appartamento in via Fratelli Bettili a Palù, nel Veronese.

Attualmente la donna si trova in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare in prognosi riservata ed è in fin di vita. A indagare sulle lesioni che l’hanno portata nel nosocomio veronese sono i carabinieri.

Cosa sappiamo

Parole urlate e offese, spintoni ad un certo punto tra i due e spuntato un coltello. Il marito, un 50 enne di origine romena, avrebbe colpito con più fendenti la moglie in diverse parti del corpo.

In casa c’era anche la figlia 18 enne che ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Sono stati proprio loro a chiamare dapprima i soccorsi e i carabinieri. Ma l’uomo pochi istanti dopo si è dato alla fuga ed è scappato nella campagna circostante ed è tutt’ora ricercato dai carabinieri.

I coniugi, entrambi originari dello stesso Paese, abitavano nel comune veronese da circa vent’anni. La donna è rimasta gravemente ferita.

Le ricerche

Alle 20 della sera ancora nessuna traccia del 50enne. I carabinieri sono impegnati da ore in un’imponente caccia all’uomo con 14 pattuglie che hanno battuto a tappeto le campagne e l’area che comprende anche i territori confinanti dei comuni di Zevio e Oppeano.

Per le ricerche è stato impiegato anche un elicottero che ha sorvolato la zona. Numerosi i posti di blocco dislocati dai militari dell’Arma. Da quanto si è appreso l’uomo dopo avere gravemente ferito la moglie si è dileguato in pigiama e ciabatte, lasciando a casa l’auto e i documenti.

È stata la figlia 18enne a dare l’allarme, facendo intervenire i sanitari del Suem 118. Ancora da chiarire le cause dell’alterco culminato nell’accoltellamento, un vicino di casa ha descritto la coppia come tranquilla e di non avere mai assistito a litigi famigliari.

*Notizia in aggiornamento

