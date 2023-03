verona,-concerti-all’arena:-“discriminati-i-disabili”:-condannata-fondazione

Verona, 21 marzo 2023 – Disabili discriminati ai concerti all’Arena di Verona e in molti palazzetti e stadi d’Italia. Il Tribunale di Verona ha condannato Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona e Vivo Concerti per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, a causa della mancata fruibilità dei concerti di extra-lirica organizzati all’interno dell’anfiteatro.

Il ricorso era stato promosso da Sofia Righetti, assistita dall’avvocato Alessandro Gerardi dell’Associazione Luca Coscioni, e la prima sezione civile del Tribunale scaligero, presieduta dal giudice Massimo Vaccari, con un’ordinanza che non ha precedenti, ha stabilito per la prima volta che le persone con disabilità che accedono all’interno di Arena di Verona per assistere agli eventi dal vivo vengono discriminate rispetto a tutti gli altri spettatori perché i posti loro assegnati non gli consentono di fatto di assistere allo spettacolo.

Il palco invisibile dalla carrozzina

Durante i concerti, infatti, le persone sedute in platea si alzano in piedi, ballano e si spostano e quindi impediscono alle persone sedute in carrozzina dietro di loro di vedere il palco. Per rimediare, le società che sovrintendono agli eventi di extra-lirica entro il prossimo 31 dicembre dovranno realizzare una pedana rialzata da posizionare all’interno dell’anfiteatro in grado di consentire anche alle persone con disabilità di assistere al concerto. Inoltre dovranno risarcire il danno subìto da Sofia Righetti, stabilito in 3.500 euro.

Il concerto di Coez

L’Associazione Coscioni assiste anche a un’altra ragazza con disabilità, Valentina Tomirotti, che non è riuscita a vedere il concerto di Coez il 29 settembre 2019. Dopo un primo rigetto del Tribunale di Mantova, il procedimento è tuttora pendente alla Corte di Appello di Brescia.

Un problema nazionale

La battaglia continua. “Siamo consapevoli – hanno sottolineato i legali dell’Associazione Cosconi – che il problema della fruibilità dei concerti per le persone con disabilità non è circoscritto solo all’Arena di Verona, ma è esteso su tutto il territorio nazionale e riguarda palazzetti, stadi e tanti altri posti all’interno dei quali le postazioni dedicate alle persone con disabilità sono ubicate in fondo alla platea, lontane o comunque ai margini dal palco, in luoghi che rendono complicata e non ottimale la visione del concerto”.

