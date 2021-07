veronica-ciardi-non-invita-sarah-nile-al-matrimonio,-la-reazione-spiazzante

Sarah Nile furiosa dopo non essere stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: “Troppe volte ho taciuto”

Ieri c’è stato il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. All’evento hanno partecipato tantissimi parenti e amici della coppia. Tuttavia in tanti hanno notato l’assenza di Sarah Nile tra gli invitati chiedendosi il motivo (per chi non lo sapesse Sarah Nile e Veronica Ciardi sono diventate molto amiche dai tempi del Grande Fratello). Dopo tanto parlare di tutta questa faccenda finalmente Sarah Nile ha rotto il silenzio su instagram asserendo di essere sorpresa a sua volta di non essere stata invitata dalla sua amica Veronica Ciardi:

“Con estrema umiltà e verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto e ho abbozzato nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…”

Veronica Ciardi delude Sarah Nile, che sbotta: “Lei rimarrà una persona importante, ma abbiamo due modi di vivere diversi”

Sarah Nile, sempre in questo suo sfogo su instagram, dopo aver chiarito a tutti di non conoscere il motivo per cui non è stata invitata al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, ha anche colto l’occasione per fare un chiarimento. Cosa ha detto? Sarah Nile ha confessato che il rapporto d’amicizia con Veronica Ciardi non si è mai spezzato, nonostante tanti alti e bassi, ammettendo però che i loro modi di vivere, di pensare e di fare sono completamente opposti:

“Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato…”

Successivamente Sarah Nile ha annunciato che dopo questo ultimo smacco l’amicizia con Veronica Ciardi è finita per sempre: “E’ chiusa…”

Sarah Nile mostra l’ultimo messaggio mandato a Veronica Ciardi: “Mi hai ferita e delusa”

Sarah Nile, su instagram, ha poi pubblicato l’ultimo messaggio che ha mandato su whatsapp all’ormai ex amica Veronica Ciardi per chiudere definitivamente la loro amicizia:

“Ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa…Non mi hai voluta al tuo matrimonio…Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito…”

Sarah Nile ha infine augurato ‘buona vita e buon tutto’ a Veronica Ciardi (moglie di Federico Bernardeschi). Quest’ultima cosa avrà da dire a tal proposito?

