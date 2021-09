veronica-gentili-massacrata-dalle-critiche-e-lei-dice-“e’-deprimente-che-…”

Veronica Gentili è una nota conduttrice televisiva la quale in questi ultimi tempi ha avuto un successo strepitoso. È stata la protagonista di quest’estate 2021 con il programma Controcorrente e anche con Stasera Italia. Questi due programmi hanno avuto un successo davvero strepitoso e Veronica Gentili ha avuto modo di poter conquistare ancora una parte del pubblico italiano.

Veronica Gentili pronta a debuttare su Italia 1 con Buoni o cattivi

Adesso per lei invece è tempo di pensare ad un nuovo programma televisivo. A partire dal 7 settembre infatti, partirà con un nuovo programma intitolato Buoni o cattivi, che andrà in onda su Italia 1 il martedì sera. Si parla di quattro puntate che saranno sicuramente molto seguite dal pubblico di Mediaset. In questi ultimi giorni, Veronica ha rilasciato una importante intervista al settimanale Chi parlando non soltanto di questo grande successo ottenuto in quest’ultimo periodo, ma anche delle critiche che ha ricevuto in quest’ultimo periodo.

La conduttrice risponde alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico

Come abbiamo avuto modo di vedere, Veronica Gentili è una nota conduttrice la quale in quest’ultimo periodo ha trovato il modo di poter catturare l’attenzione di milioni di Italiani. È stata al timone di varie trasmissioni televisive molto seguite e andate in onda anche in questa calda estate 2021. Adesso però per lei si sono aperti nuovi scenari e Veronica sarà al timone di un nuovo programma che inizierà proprio il 7 settembre 2021. Nel corso di un’intervista, però, pare che la conduttrice abbia voluto parlare anche delle critiche ricevute in quest’ultimo periodo soprattutto riguardo il suo aspetto fisico. “Per le donne c’è un po’ la sindrome de “Il giorno della marmotta”: vai in onda per cento sere, poi altre cento, passano gli anni, ma questa cosa dell’aspetto, del giudizio, rimane. Ed è deprimente”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice che pare abbia anche poi commentato alcune dichiarazioni che sono state rilasciate da Aldo Grasso proprio sulla sua persona.

La risposta di Veronica Gentili

“Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai, se i risultati sono scarsi, se sei poco credibile, se non sei autorevole… Siccome non ho letto nulla del genere, non saprei che cosa replicare”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Veronica Gentili in riferimento quindi alle dichiarazioni rilasciate da Aldo Grasso sulle quali era intervenuto anche nei giorni scorsi Roberto Alessi. Quest’ultimo è il direttore di Novella 2000 e pare che dopo aver letto le dichiarazioni di Grasso fosse intervenuto per difendere proprio la Gentili.