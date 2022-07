veronica-peparini-e-la-confessione-intima-di-andreas:-“passione?-alti-e-bassi”

Andreas Muller e il rapporto privato con la fidanzata: “Momenti alle stelle e momenti alle stalle”

Il periodo nero vissuto dal ballerino nei mesi scorsi finalmente è finito. A confermarlo è lui stesso in un’intervista sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. Qui Andreas ha parlato anche del rapporto con Veronica Peparini, sotto diversi punti di vista. Tra i due la storia procede bene così come il lato intimo. Tuttavia il ballerino in merito alla passione spiega:

“Voglio essere sincero, ci sono alti e bassi come in ogni coppia”.

Muller però precisa che lui e Veronica sono sempre riusciti a ritrovarsi e anche ad andare oltre a quel semplice aspetto. “Ci sono momenti in cui la passione è alle stelle e altri in cui è alle stalle” aggiunge. Secondo il ballerino molto dipende dal fatto che lui e Veronica per lavoro stanno spesso molto lontani.

Matrimonio e figli per Veronica Peparini e il ballerino? Lui rompe il silenzio

Dopo aver smentito la crisi con la fidanzata Andreas Muller spiega come stanno le cose in merito al fatto di allargare la famiglia o fare il grande passo delle nozze. Andreas non nasconde di pensarci e di voler fare tutte e due le cose, ma aggiunge:

“Ho appena compiuto 26 anni e oggi non mi do ancora scadenze”.

Nessun problema, invece, in merito ai 25 anni di differenza con Veronica, separata e mamma di due figli.

Come Andreas Muller ha superato il periodo buio: il merito è della compagna

Infine il ballerino ha parlato di come è riuscito a risollevarsi dal momento difficile vissuto alcuni mesi fa. I motivi, intanto, erano duplici. Andreas parla infatti di pesanti delusioni lavorative e di un’operazione al menisco da dover fare. Adesso però il lavoro ha preso una svolta positiva e Andreas ha curato il concerto di Aka7even, il suo videoclip e ballerà al concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, coreografato da Veronica Peparini. E proprio quest’ultima, racconta Andreas, è stata fondamentale nell’aiutarlo ad uscire dal tunnel. Il merito di Veronica è di essergli rimasta accanto anche quando tutto sembrava insormontabile e di aver trovato la chiave giusta per capirlo e ascoltarlo.

L’articolo Veronica Peparini e la confessione intima di Andreas: “Passione? Alti e bassi” sembra essere il primo su LaNostraTv.