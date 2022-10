Veronica Peparini, finalmente si sfoga: “Sono rimasta malissimo, Ecco perché Maria non mi ha più voluto”

Veronica Peparini è stata fatta fuori da Amici e non nasconde la sua delusione davanti a questa scelta di Maria De Filippi. Sta per iniziare un nuovo anno accademico nella famosissima scuola per giovani talenti e il nuovo insegnante di danza sarà Emanuel Lo. L’uomo ha lavorato sul piccolo schermo sin dalla fine degli anni novanta. Successivamente è partito in tournee per artisti come Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin e si è occupato delle coreografie di X Factor. Nel programma di canale 5 è approdato nel 2016 come giudice di hip hop. Il suo nome è nel gossip italiano in quanto la sua fidanzata è la cantante Giorgia.

E’ proprio lui a prendere il posto di Veronica Peparini, che è stata maestra di danza ad Amici sin dal lontano 2013. Ben nove anni in cui ha rivestito un ruolo molto importante nella scuola di Maria De Filippi. E non ha mancato di darci sia arte che scoop. Le sue coreografie sono sempre state meravigliose, e come dimenticare la sua storia d’amore con uno degli allievi. Ancora oggi la donna è fidanzata con Andreas Muller, che è stato precedentemente suo studente. Una situazione che non si era mai vista all’interno del programma e che aveva appassionato moltissimo i telespettatori.

Ma adesso è arrivata la fine del percorso di Veronica Peparini ad Amici. Sembra che la professoressa abbia dato già il suo massimo. I rumors sulla sua relazione sono ormai superati e le sue coreografie, per quanto bellissime, erano fin troppo riconoscibili. Il suo tocco è ben evidente ma in uno show può diventare ripetitivo. Così è stata la stessa produzione a decidere di dare aria nuova al programma. Già l’anno scorso, con l’abbandono di Arisa, Lorella Cuccarini è diventata insegnante di canto mentre nello staff era stato inserito Raimondo Todaro, per anni protagonista di Ballando con le Stelle.

Adesso è stata aggiunta anche la cattedra di Emanuel Lo, un altro volto nuovo di cui vogliamo scoprire le coreografie. Per molto tempo ci siamo chiesti come mai la produzione di Amici avesse deciso di eliminare il nome di Veronica Peparini dallo staff. Adesso è stata la stessa insegnante a parlarne in una intervista: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi” ha affermato la donna.

Veronica Peparini non nasconde la sua delusione davanti alla scelta di Maria De Filippi. Nonostante questo, ha parole al miele nei confronti dell’insegnante che andrà a prendere il suo posto e lo definisce ‘un buon professionista nel suo campo’. Non solo, la donna ci tiene a precisare che i suoi rapporti con la presentatrice sono ottimi. Nonostante la sua decisione, la ballerina e coreografa è grata alla regina di Mediaset per la possibilità che le ha dato e per la fiducia riposta in lei in tutti questi anni. Non solo, la sua presenza nella scuola le ha dato anche l’opportunità di conoscere quello che oggi è il suo compagno di vita.

