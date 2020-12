Veronica Peparini in Babydoll e con le gambe in mostra è una bomba: i fan pazzi per la prof di Amici

Nel giorno della vigilia di Natale Veronica Peparini fa un regalo ai fan pubblicando uno scatto da urlo, con indosso solo il babydoll.

Coreografa e insegnante di danza di grandissimo talento, Veronica Peparini si è conquistata in questi anni un posto speciale nel cuore dei fan di Amici. Anche in questa seconda parte del 2020, la talentuosa prof del talent può dirsi soddisfatta del lavoro svolto e dei giovani che si prepara a portare sino al serale del programma Mediaset. Prima di pensare alla competizione vera e propria, però, Veronica dovrà ancora passare del tempo con i ragazzi e valutare chi di loro è pronto per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Di talento ce n’è tanto e ci sarà bisogno di tempo e di tempra per prendere delle decisioni. Un problema che la Peparini per il momento ha messo da parte per godersi la meritata pausa natalizia. Nel 2020, infatti, lei e gli altri istruttori hanno fatto gli straordinari con ben tre edizioni di Amici (una con le star degli anni precedenti per raccogliere fondi per il Covid). Ciò nonostante i fan non la perdono d’occhio, continuando a seguire la sua vita attraverso i post che l’insegnante pubblica sui social.

Veronica Peparini, lo scatto in Babydoll è da urlo

Tra le pubblicazioni di questi giorni festivi, quella che ha colpito i follower della splendida Veronica Peparini è stata pubblicata il 24 dicembre, alla vigilia di Natale. Nella foto la prof si mostra con indosso solamente un babydoll e le gambe tornite e toniche in primissimo piano. Lo scatto ha un alto gradiente di sensualità ed ha mandato in visibilio i fan. C’è chi le fa i complimenti per il fisico, chi si lancia in lodi adulatorie sognando di poterle stare al fianco e chi invidia il fidanzato Andreas Muller, immaginando notti di fuoco in questi giorni di relax casalingo.

Le fan, invece, si chiedono semplicemente cosa farà durante le vacanze e se le passerà tutte in compagnia del fidanzato o alternandosi tra l’amore e la famiglia. Famiglia della quale è entrato sicuramente a far parte anche l’ex allievo, con il quale potrebbe presto decidere di convolare a nozze. Qualche tempo fa è uscito un rumor secondo cui la coppia fosse in procinto di un annuncio importante: Matrimonio o gravidanza. Tuttavia dopo il rumor non sono arrivate conferme, dunque sembra che per il momento bisogna ancora attendere.

