veronica-peparini,-la-figlia-olivia-balla-ad-amici-e-commuove:-parla-andreas

La professoressa ha creato una coreografia per la sua ballerina Giulia con una piccola ospite d’eccezione: tutto lo studio in lacrime

La figlia di Veronica Peparini ha ballato al Serale di Amici 2021 stasera. Una piccola ospite decisamente d’eccezione nella quinta puntata di sabato 17 aprile: ha partecipato alla coreografia di Giulia Stabile. Le due hanno ballato insieme e hanno commosso davvero tutti. Veronica nel presentare il brano si è molto emozionata. Lei sapeva cosa stava per succedere, sapeva che stava per vedere sua figlia Olivia ballare ad Amici. Un debutto per la piccola di casa Peparini, che sta seguendo le orme della mamma e del papà Fabrizio Prolli, ex compagno della Peparini.

Con la voce rotta e il magone alla gola, Veronica ha spiegato ai giudici che era molto emozionata per questa coreografia perché ci ha messo dentro la parte più bella di lei, la figlia. Un vero e proprio passo a due quindi, Giulia ha ballato con la figlia di Veronica Peparini e ha conquistato il punto. E non solo. Alle spalle della concorrente c’era un separè bianco e dietro è spuntata l’ombra della bambina. Giulia ballava davanti al separè, la piccola Olivia dietro inizialmente. Poi però è entrata in scena e nel passo a due ha conquistato la scena.

L’esibizione della figlia di Veronica Peparini ad Amici ha fatto piangere tutti. Zerbi era in lacrime, Stash anche e soprattutto Stefano De Martino. Il giudice era emozionatissimo forse anche perché è riuscito meglio di altri a immedesimarsi in questa cosa. Anche lui è ballerino, checché la Celentano ne dica, e immaginare di vedere il figlio Santiago ballare lo ha sciolto. Anzi, ha detto che se fosse successo a lui lo avrebbero “portato via in ambulanza”. Maria De Filippi ha trattenuto la piccola Olivia al centro dello studio per complimentarsi con lei e per farle prendere l’applauso del pubblico.

Intanto da casa Veronica e Andreas Muller hanno commentato su Instagram, ma anche il papà di Olivia Fabrizio Prolli. “Mi ha distrutto”, ha scritto il coreografo. Anche la Peparini ha dedicato un pensiero alla figlia rivedendola in televisione. Non poteva mancare il messaggio di Andreas per la figlia di Veronica Peparini: “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”. Non è la prima volta che Veronica coinvolge i suoi figli nelle coreografie del Serale. Era successo anche due anni fa, ma in quella occasione il protagonista è stato il figlio Daniele.