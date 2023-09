Veronica Ursida grande protagonista a “Pomeriggio con noi”

Ottimo successo per Veronica Ursida in diretta televisiva nazionale. La bellissima conduttrice e influencer romana ha incantato i telespettatori di Cusano Italia TV nei giorni scorsi ospite del programma “Pomeriggio con Noi“. Fra una chiacchiera e l’altra, nel salotto tv pomeridiano del conduttore e padrone di casa Tommaso Franchi, Veronica si è raccontata a 360 gradi senza filtri fra aspetti professionali e non.



“Da bambina sognavo di diventare un attrice e cantante e in passato ho fatto anche questo. Adesso ho colto il treno che mi è passato davanti e lo sto cavalcando“. La Ursida – dopo anni di televisione – infatti è tornata nuovamente in auge negli ambienti attoriali-cinematografici ed è reduce dal successo nei giorni della Mostra Internazionale del cinema di Venezia, dove ha ricevuto anche un prestigioso premio. “Perchè avevo lasciato perdere questo mondo negli anni scorsi? perchè sono una donna che ama la famiglia e per realizzarla ho accantonato per tanto tempo questo: ho preferito crescere mio figlio e lo rifarei”.

Il mondo cinematografico è sempre più vicino e infatti Veronica Ursida quest’oggi sarà anche ospite del BioPic Fest 2023, festival di cinema italiano e internazionale che promuove tematiche sociali e opere biografiche dedicate a personaggi che hanno segnato la storia, che si tiene a Roma nell’incantevole scenario di Villa Borghese.





