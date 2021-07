La storia d’amore di Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi è nata in un modo davvero singolare: la coppia si è conosciuta per caso e da quel momento non si è più lasciata. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche: Verratti: chi è la ex moglie Laura Zazzara? Si sono lasciati per colpa di Jessica Aidi?…