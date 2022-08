Verso COP27: l’UE chiede un impegno più forte contro i cambiamenti climatici

In vista del vertice sul clima, COP27, che si terrà in Egitto, a Sharm El Sheikh, dal 6 al 18 novembre, l’Unione europea ha anticipato che solleciterà le maggiori economie mondiali a intensificare le loro azioni di lotta al cambiamento climatico. Infatti, secondo quanto dichiara l’UE in una bozza del mandato negoziale per il vertice COP27, nonostante gli impegni sulla riduzione delle emissioni annunciati dai Paesi in occasione della COP26 dello scorso anno, “l’azione globale per il clima rimane insufficiente”.

Come annunciato il mese scorso, l’Ue punta anche al raggiungimento dell’accordo sul “Fit for 55” prima della conferenza di Sharm el-Sheikh. Incalzando i governi, il vicepresidente Frans Timmermans aveva dichiarato: “Saremmo in una posizione estremamente forte alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite se avessimo un accordo sul pacchetto” per il clima, presentato un anno fa dalla Commissione europea.

La COP27 rappresenterà, inoltre, un’importante opportunità per costruire ponti clima-energia tra il Nord e il Sud del mondo. Come sottolineato da Johan van den Berg, a capo del Segretariato del Partenariato Africa-Ue per l’energia (AEEP), il conflitto in Ucraina ha dimostrato l’interdipendenza delle agende climatiche ed energetiche.

“La comunità globale si sta avvicinando alla conferenza annuale sul clima che si terrà in Egitto a novembre come un contadino che scappa da un toro infuriato verso la sicurezza della sua casa – scrive van den Berg su Euractiv– . Dietro c’è un pericolo schiacciante, davanti c’è un potenziale rifugio. Se il toro è l’instabilità politica che si manifesta nei prezzi dell’energia, nell’inflazione e forse nella recessione, la casa è la possibilità di riallineare la comunità globale e di uscire in sicurezza quando il toro sarà di nuovo domato”. Johan van den Berg ricorda anche che “c’è stato un tempo in cui l’energia e il clima erano solo in qualche modo correlati, come cugini lontani. Si riconosceva un’interazione, ma anche una separazione. Ancora oggi, l’energia e il clima hanno ministeri e burocrazie distinte in molti Paesi, così come nella Commissione dell’Unione Africana e nella Commissione Europea”. Quindi, conclude, “poiché la COP si svolge in Africa, vi è un’opportunità unica di costruire ponti sull’asse clima-energia tra il Nord e il Sud del mondo. Esistono soluzioni innovative di grande potenziale, con l’ammoniaca verde e l’idrogeno verde che potrebbero essere fattori sinergici di una transizione energetica globale, anche se le transizioni potrebbero avvenire in momenti diversi e in luoghi diversi”.

