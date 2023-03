verso-la-maratona-di-roma-in-bici:-il-viaggio-di-un-gruppo-di-amici-di-cesena

Cesena, 16 marzo 2023 – Sette amici, Elisa Benini, Sandra Chianura, Rita Gabellini, Graziano Gozi, Stefano Masini, Tiziano Piraccini e Nazario Tramonti e una passione: divertirsi facendo sport in maniera decisamente inconsueta.

Ecco perché questa mattina alle 8.30 il gruppo composto da sette agguerriti sortivi cesenati si è ritrovato in piazza del Popolo, davanti alla fontana a Masini, con la bici al seguito e tutto l’entusiasmo che serve per compiere un’impresa: raggiungere Roma pedalando in tre giorni, per poi parcheggiare la bici e indossare le scarpette da ginnastica partecipando alla maratona della capitale in programma domenica 19 marzo.

A salutare la partenza c’era pure il sindaco Enzo Lattuca, che si è trattenuto coi partecipanti ricevendo in omaggio la maglietta celebrativa dell’evento, in pienissima salsa romagnola. Perché se sul fronte campeggia una salomonica scritta ‘Tutte le strade portano a Roma’, a fare la differenza è il retro, con storpiatura della frase ‘indossata’ da Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo: “Pensati pataca a Roma”. E in effetti, sul tema c’è pochissimo da dire, il ‘pataca’ è una figura sulla quale la nostra terra vanta un’esclusiva a livello planetario.

Dunque il marchio di fabbrica è il sorriso, di chi vuole godersi il meglio di un’avventura da portare a termine senza guardare il cronometro, ma godendosi il percorso tra foto, pause rigeneratrici e tanta voglia di stare insieme. Senza comunque sottovalutare un percorso decisamente impegnativo.

In effetti l’itinerario misura complessivamente oltre 360 chilometri, la parte inziale dei quali è in salita. E non una salita banale, visto che per raggiungere il Lazio partendo da Cesena serve scollinare gli Appennini. Dunque col sole alle spalle, l’agguerrita comitiva si è alzata sui pedali puntando verso la vallata del Savio e la rete stradale che fiancheggia l’E45. Usciti dall’abitato di Cesena serve salire di colpi, mentre le curve cominciano ad assomigliare a tornanti che avvolgono i monti. Prima Mercato Saraceno, poi Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, da dove si scollina in Toscana tirando un sospiro di sollievo e preparandosi alla discesa.

Le tappe dunque sono tre, la prima fino a Città di Castello, la seconda fino a Terni e la terza con arrivo nella Città Eterna. Giusto in tempo per presentarsi al via dei 42 chilometri da coprire a piedi tra Colosseo e Fori Imperiali. Prima di godersi finalmente un po’ di meritato riposo.

Già, perché vanno bene le imprese, ma per il viaggio di ritorno si è già tutti d’accordo per un passaggio sul pulmino degli amici, pure loro maratoneti e pure loro in queste ore a Roma, che hanno riservato sette posti in più in vista del rientro a casa. Magari con la medaglia al collo, di certo con la soddisfazione di aver attraversato l’Italia con l’animo in spalle.

