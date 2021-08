Vessicchio choc contro Maria de Filippi, “Mi ha fatto fuori così da Mediaset. Dopo anni dico la verità”. Fan senza parole

Conosciamo tutti Giuseppe Vessicchio meglio conosciuto da tutti noi, semplicemente come Beppe Vessicchio, ovvero il noto direttore d’orchestra. Quest’ultimo, per tanti anni è stato protagonista del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, sembra che Beppe Vessicchio sia stato anche protagonista del programma Amici di Maria De Filippi ovvero il talent che va in onda ormai da tantissimi anni su Canale 5.

Ad un certo punto però, sembrerebbe che il noto direttore d’orchestra abbia deciso di abbandonare il talent e di conseguenza la sua posizione da insegnante di musica nella scuola di Amici. In molti si sono chiesti per quale motivo Beppe avesse deciso di abbandonare il programma e soltanto adesso sembrerebbe essere stata svelata la verità.

Giuseppe Vessicchio, perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi?

Sembrerebbe che ci sia stata purtroppo una vera e propria spaccatura tra il direttore d’orchestra e la conduttrice Maria De Filippi. A fare queste dichiarazioni piuttosto sconcertanti e inaspettate è stato lo stesso Vessicchio. “Ero stato invitato per partecipare a ‘Saranno famosi’”. Questo nello specifico quanto dichiarato dal maestro, il quale sembra che avesse delle aspettative differenti che poi in realtà per lui non sono arrivate.

Le inaspettate e sconvolgenti dichiarazioni del direttore d’orchestra

“Si era detto che vi sarebbero stati personaggi con maggiore caratura e spessore professionale, ma così non è stato”, ha aggiunto ancora il maestro. “Sono anni che il programma non fa emergere qualcuno che poi avrà una maggiore notorietà”. Con queste parole il musicista ha fatto ben capire cosa effettivamente sia accaduto in questi anni e cosa lo ha portato a prendere queste decisioni. In realtà in quest’ultimo periodo sono stati anche tanti altri artisti ad esprimersi negativamente nei confronti del Talent e di conseguenza del programma di Maria De Filippi.

Anche Steve La Chance si scaglia contro il talent di Maria de Filippi

Steve La Chance, ad esempio, il maestro di danza delle scorse edizioni non sarebbe stato d’accordo con alcune scelte dei giudici. “Ormai sembra essere divenuto più un vero e proprio reality e non più una scuola artistica per i talentuosi ragazzi. Si litiga sempre e per le motivazioni più strambe”, ha aggiunto ancora il maestro di danza. Insomma, sembra che in questi anni il format abbia perso “punteggio”, agli occhi di tanti, artisti e non. Ma come avrà reagito Maria alle dichiarazioni del direttore d’orchestra?

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Vessicchio choc contro Maria de Filippi, “Mi ha fatto fuori così da Mediaset. Dopo anni dico la verità”. Fan senza parole proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.