Vestibular da UFRGS: veja 10 questões sobre o exame, realizado neste final de semana no RS

Ao todo, 21.969 candidatos disputam 4.008 vagas em 98 cursos de graduação. Saiba horários de aplicação de provas, o que levar, cronograma de gabarito e listão, entre outras questões. Estudante realiza prova do vestibular da UFRGS

UFRGS/Divulgação

Ocorrem, neste sábado (14) e neste domingo (15), as provas do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao todo, 21.969 candidatos disputam 4.008 vagas em 98 cursos de graduação.

Nesta reportagem, você vai conferir:

Onde as provas são aplicadas

Qual o horário do exame

O que levar para as provas

Quais são as disciplinas

Quais são as leituras obrigatórias

Quando será divulgado o gabarito

Quais os cursos mais concorridos

Qual a divisão das vagas

Como se dá o ingresso dos estudantes

Quando será divulgado o listão de aprovados

1. Onde as provas são aplicadas

O exame é aplicado em sete cidades do estado, sendo quatro na Região Metropolitana, duas no Litoral Norte e uma na Serra. A maioria dos inscritos presta o vestibular em Porto Alegre. Cada aluno pode consultar seu local de prova no Portal do Candidato.

Região Metropolitana

Porto Alegre: 16.061 candidatos

Canoas: 1.557 candidatos

Novo Hamburgo: 1.101 candidatos

Gravataí: 731 candidatos

Em Porto Alegre, a oferta de ônibus foi ampliada para os dias de prova.

Litoral Norte

Tramandaí: 556 candidatos

Imbé: 274 candidatos

Serra

Bento Gonçalves: 1.689 candidatos

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Rochele Zandavalli

2. Qual o horário do exame

Abertura dos portões: 13h30

Fechamento dos portões: 14h

Limite máximo para realização do exame: cinco horas e meia após o início

Permissão para deixar o local com o caderno de provas: duas horas após o início

No sábado, candidatos que declararam ser sabatistas (guardam o sábado por convicção religiosa) devem ingressar no local de prova até 14h. Esses estudantes aguardam em isolamento e realizam o exame a partir das 19h. No domingo, eles realizam o vestibular no horário normal.

Professor fala das estratégias para o vestibular da UFRGS

3. O que levar para as provas

Obrigatório

Documento de identificação (mesmo utilizado para inscrição) nos dois dias

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta

Opcional

Água ou refrigerante (em garrafa transparente e sem rótulo) e alimentação

Lápis e borracha

Demais objetos são lacrados em embalagem plástica, mantida embaixo da mesa. Bolsas e mochilas ficam no chão.

4. Quais são as disciplinas

O vestibular prevê 15 questões de cada disciplina, além de uma redação.

Sábado: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação

Domingo: Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química

Para as provas de Língua Estrangeira, os candidatos puderam optar por cinco idiomas: Inglês (escolhida por 14,8 mil estudantes), Espanhol (7 mil), Italiano (36), Francês (31) e Alemão (32).

Gabarito do quarto e último dia de provas do vestibular da UFRGS já pode ser consultado

Rochele Zandavalli/UFRGS

5. Quais são as leituras obrigatórias

Ao todo, 12 obras constam na lista de leituras obrigatórias da prova de Literatura. Entre elas, estão o álbum “Construção”, de Chico Buarque, e o livro “As Meninas”, de Lygia Fagundes Telles.

ARISTÓFANES – “Lisístrata”

MACHADO DE ASSIS – “Várias histórias”

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA – “A falência”

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN – “Coral e outros poemas”

ISABELA FIGUEIREDO – “Caderno de memórias coloniais”

CHICO BUARQUE – “Construção (álbum)”

CONCEIÇÃO EVARISTO – “Ponciá Vicêncio”

AMÍLCAR BETTEGA – “Deixa o quarto como está”

ADÉLIA PRADO – “Bagagem”

GRACILIANO RAMOS – “São Bernardo”

LYGIA FAGUNDES TELLES – “As Meninas”

MARCELO RUBENS PAIVA – “Feliz Ano Velho”

Professor de literatura comenta as leituras obrigatórias da UFRGS

6. Quando será divulgado o gabarito

O gabarito da prova de sábado já foi divulgado. O de domingo será divulgado na segunda-feira (16), ambos às 9h. As respostas também podem ser consultadas no site do vestibular.

7. Quais os cursos mais concorridos

Medicina é o curso mais procurado, com cerca de 70 concorrentes para cada uma das 98 vagas abertas. Na sequência, aparecem os cursos de psicologia (noturno e diurno) e biomedicina. A lista completa está no site da UFRGS.

Faculdade de Medicina da UFRGS

Divulgação/UFRGS

8. Qual a divisão das vagas

Cerca da metade das matrículas é destinada às ações afirmativas, em cotas para estudantes de escolas públicas (entre eles, público em geral, negros e indígenas, pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência).

9. Como se dá o ingresso dos estudantes

Além do Vestibular, a UFRGS oferece vagas para ingresso via Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usa a nota do ENEM e é organizado pelo Ministério da Educação.

10. Quando será divulgado o listão de aprovados

O listão de aprovados está programado para até 30 de janeiro.

Ufficio Stampa