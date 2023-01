vestibular-da-ufrgs:-veja-gabarito-do-primeiro-dia-de-provas

Alunos responderam a questões de Língua Portuguesa, Literatura, História e Matemática, além da Redação. Aluno realiza vestibular da UFRGS em Porto Alegre

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, neste domingo (15), o gabarito preliminar do primeiro dia de vestibular. As provas realizadas no sábado (14) foram as de Língua Portuguesa, Literatura, História e Matemática. Veja as respostas abaixo.

Além disso, os candidatos realizaram no sábado a prova de Redação. Os estudantes tiveram que escrever sobre “o apagamento das mulheres na história e o direito à memória”.

Neste domingo, os candidatos realizam as provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. O gabarito dessas questões será divulgado às 9h desta segunda (16).

O listão de aprovados será publicado até 30 de janeiro.

Gabarito:

Língua Portuguesa

01 A

02 A

03 D

04 C

05 E

06 B

07 B

08 D

09 B

10 E

11 A

12 C

13 C

14 C

15 B

Literatura

16 C

17 B

18 D

19 A

20 E

21 C

22 E

23 C

24 E

25 B

26 C

27 E

28 D

29 C

30 D

História

31 E

32 D

33 D

34 B

35 D

36 B

37 E

38 A

39 C

40 E

41 A

42 A

43 C

44 E

45 C

Matemática

46 C

47 A

48 E

49 A

50 B

51 D

52 A

53 B

54 C

55 D

56 E

57 B

58 D

59 C

60 E

