Vestida de Rapunzel ou Branca de Neve, cabeleireira transforma atendimento em magia: ‘nem todos podem ir à Disney’; VÍDEO

Uma cabeleireira de Santos, no litoral de São Paulo, deixou de atender adultos e focou em um serviço exclusivo e humanizado a meninas. Ao g1, Nelmary Santos Diniz, de 52 anos, que é mais conhecida como ‘Tia Nell’, disse que o objetivo é fazer com que as pequenas clientes se sintam como princesas. A profissional e as crianças se vestem como personagens da Disney e, ao final do corte, um toque de magia [um pó brilhante, como um glitter] é salpicado sobre a cabeça da princesinhas.

A profissional afirmou que o atendimento é personalizado dura aproximadamente 1h – leva 40 minutos para os preparativos e 20 minutos para cortar os cabelos. “Desde pequena eu já tinha esse olhar de encantar as crianças, de dar amor”.

“não é só sobre um corte de cabelo, é sobre encantar'”, disse a cabelereira, que autua há 23 anos na profissão

A Tia Nell ressalta que ela propõe uma experiência. “Todas minhas clientes saem de penteado, jogo brilho no cabelo, tem toda essa parte de encantamento e fui vendo a reação [de felicidade] tanto das meninas como os pais”.

“Meu esforço é para isso, para dar o máximo de amor e levar esse encantamento para elas. É um encantamento que é acessível, nem todos podem ir para a Disney”, explicou a cabeleireira.

Para realizar os atendimentos e dar o melhor para as clientes, ela contou estudar inclusive sobre o comportamento humano em livros e na internet. “Nem sempre elas chegam sorrindo. Algumas estão com medo. Tento, dou o tempo da criança, dela me conhecer, ver meu espaço e aí vou conversando. Estou sempre pensando no que dá para melhorar e agregar”.

A cabeleireira das princesas afirmou que o mais importante é a forma como falar com as crianças para se sintam acolhidas.

A profissional atende com hora marcada e disponibiliza duas opções de fantasia para que as meninas escolham com qual princesa querem ser atendidas: a Branca de Neve ou a Rapunzel. “No forninho está a da Cinderela, que estou preparando. Fiz uma enquete e foi a que mais gostaram”.

Além de todo o encantamento, a Tia Nell afirmou que no primeiro corte as meninas ganham um certificado com a mechinha do cabelo dentro de um pacote para eternizar o momento. “Temos um camarim onde elas podem escolher uma fantasia, tirar fotos, tudo dentro dessa 1h. Isso é legal porque é tudo para elas. Eu dou toda atenção para a menina, faço de tudo. Tem criança que se joga do colo da mãe e vem para o meu”.

