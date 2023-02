Veterinários ajudam animais vítimas do temporal no litoral de SP com doações e tratamentos; VÍDEO

Equipe de uma clínica veterinária de Bertioga se voluntariou para ajudar cães e gatos afetados na tragédia. O time de profissionais também recebe doações para encaminhar a quem precisa. Veterinários ajudam animais com doações enviadas aos locais castigados pelo temporal em SP

Um grupo de veterinários de Bertioga, no litoral de São Paulo, se uniu para arrecadar medicamentos, ração e outros itens para ajudar cães e gatos vítimas do temporal que castigou a região nos últimos dias. De acordo com a médica veterinária Marina Saldivar Soares, de 31 anos, aproximadamente 250 animais foram beneficiados pelas doações. (Confira os postos de arrecadação abaixo)

“O sentimento é de gratidão, pois, através do nosso trabalho e do que amamos fazer, conseguirmos também ajudar o próximo e quem mais precisa. Das coisas que mais dão prazer nessa vida para mim é o sentimento de se sentir útil e de contribuir de alguma forma para melhorar a vida de todos”, declarou Marina.

Arquivo pessoal

Ao g1, a veterinária contou que a ideia de arrecadar doações para os animais partiu dela e da equipe de profissionais que trabalha na clínica Ôh!Peixão. Entretanto, logo o movimento ganhou o reforço de conhecidos e clientes.

“Nos sensibilizamos muito com a situação em geral. Porém, vimos que pouco se falava dos animais prejudicados pelas enchentes, afinal são vidas que também precisam de ajuda e cuidados”.

Segundo Marina, foram montados kits com o material coletado. “Foram arrecadados medicamentos que sabíamos que seriam usados em quadros como este, insumos para curativos tanto de uso pet quanto para uso humano, rações para diferentes portes e espécies, insumos para o pré-atendimento crítico, como fluídos e medicações de uso injetável. As doações foram destinada aos bairros [de Bertioga] mais afetados pelas enchentes e algumas ONGs do litoral norte também”, explicou.

Governo do Estado de São Paulo/Reprodução

A veterinária acrescentou que além das doações, os profissionais também se disponibilizaram a receber os pacientes críticos que precisam de cuidados específicos.

“Sou eternamente grata à minha equipe e a todos que nos ajudaram de alguma forma. É um sentimento maravilhoso e inexplicável. Porém, isso é apenas o começo, ainda temos muito pela frente e continuaremos ajudando”, finalizou.

O g1 entrou em contato com a prefeitura de Bertioga, para saber quantos cachorros e gatos foram afetados pelo temporal. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que não há esse levantamento.

A administração municipal informou, no entanto, que além do atendimento clínico veterinário gratuito realizado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), neste sábado (25) a pasta realizará a ação Saúde na Comunidade, no Bairro Chácaras – um dos pontos mais afetados, com atendimento, medicação e distribuição de ração para os pets.

Governo do Estado de São Paulo/Reprodução

Como ajudar

A ONG Viva Bicho, em Santos, arrecada doações para o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), que atua em São Sebastião. Até sábado (25), a entidade arrecada ração e vermífugos em quatro postos, sendo três em Santos e um em Praia Grande, também no litoral paulista. Os locais atendem em horário comercial, das 9h às 18h.

Leila Abreu, que atua na ONG Viva Bicho, disse ao g1 que a entidade deve entregar as doações no domingo (26). Além de ração e vermífugos, a organização tenta negociar com distribuidoras o envio de doses de vacinas, que também são necessárias para os animais resgatados pelo GRAD em São Sebastião.

Governo do Estado de São Paulo/Reprodução

Postos de arrecadação

Santos

Instituto Viva Bicho – Rua João Guerra, 319, Macuco;

Hospital Veterinário Viva Bicho – Rua Silva Jardim, 333, Vila Mathias;

Petland – Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 229, Embaré. O local comercializa rações e vermífugos, que podem ser comprados e deixados no mesmo local para doação.

Praia Grande

Clínica Veterinária Univet – Rua Guimarães Rosa, 247, Ocian.

Governo do Estado de São Paulo/Reprodução

Vittorio Rienzo